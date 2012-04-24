اسکندر صالحی مدیرمسئول سایت خبری تحلیلی تابناک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره الحاقیه جدید به قانون مطبوعات مصوبه هیئت دولت گفت: به نظرم مقصود دوستانمان در هیئت دولت بیشتر به رسانه‌های آنلاین و سایبری برمی‌گردد. اگر موضوع را از این منظر نگاه کنیم، باید بگوییم که در کشور ما چنین رسانه‌هایی، جدید هستند و به غیر از خبرگزاری‌های دولتی، خبرگزاری‌ها و سایت‌های اینترنتی، عمر چندانی ندارند. بنابراین وقتی اتفاق جدیدی می‌افتد و امکان جدیدی به وجود می‌آید، راجع به اصل آن و حدود و ثقورش نیز شناخت درستی نداریم.

وی افزود: این که رویکرد مشخصی درباره امکانات جدیدی مانند سایت‌ها و خبرگزاری‌ها به عنوان شکل دیگری از رسانه‌ها نداریم به همه ما اعم از تولید‌کننده‌ها، نظارت‌کننده‌ها، قانون‌گذاران، قضاوت‌کننده‌ها و مخاطبان برمی‌گردد. بنابراین به نظرم اصل این اقدام که نهادی برای حرکت در مسیر تبیین و تعریف و تحدید کردن چنین موضوعی قدم پیش گذاشته، شایسته است. من به نفس کار توجه دارم و این که دولت این کار را کرده یا نهادی دیگر، در این جا مد نظرم نیست. اما وقتی این بحث مطرح می‌شود که چه کسی باید این کار را انجام می‌داد باید از تفکیک قوا سخن گفت و به لوازم عملی و قانونی آن اشاره کرد.

مدیر مسئول سایت تابناک ادامه داد: به نظرم قبل از دولت یا مجلس یا هر نهاد دیگر، این وظیفه ما رسانه‌ها بود که یک صنف یا اتحادیه تشکیل می‌دادیم و در آن به تعریف و تبیین استانداردهایمان می‌پرداختیم و به یکدیگر مشورت می‌دادیم. این ما رسانه‌ها هستم که باید در امر تعریف خبر و رویه‌های کارمان از لحاظ اخلاقی و قانونی وارد شده و شرایط آن را مشخص کنیم که تا به حال نسبت به این کار کوتاهی کرده‌ایم. یعنی باید با مشارکت فعالانه و نظر جمعی در یک اتحادیه، پیشنهادهای مناسب خود را به قوه قانون‌گذار در کشور اعلام می‌کردیم.

صالحی گفت: همان‌طور که اشاره کردم، بحث من این نیست که چه نهادی باید درباره قانون به ویژه قانون مطبوعات مصوبه، تصویب و ابلاغ کند. وقتی چنین بحثی مطرح باشد، مشخص است که باید مجلس این کار را می‌کرد اما معتقدم که ما باید قبل از مجلس،‌ پیشنهادات خود را آماده می‌کردیم. به جای این که در این زمینه موضع بگیریم، می‌توانیم فعالانه با آن روبرو شویم و اتحادیه تشکیل بدهیم. ما اهالی رسانه یک سری دغدغه‌های مشترک داریم که می‌توانیم برای مرتفع‌ کردنشان با هم همفکری کنیم. به عنوان مثال، یک نمونه از آفت‌های رسانه‌های ما که باید در جمع‌های رسانه‌ای مطرح شود این است که بخش‌های عربی و انگلیسی زبان رسانه‌های ما صرفا کار تزئینی ارائه می‌دهند.

وی در ادامه گفت: پیشنهاد دقیق و فنی دادن به مرجعی که قانون تصویب می‌کند، وظیفه ما رسانه‌ای‌ها است. چون ما کار خود را درست انجام نداده‌ایم، نهادی آمده و به حق یا ناحق این کار را کرده است. نمی‌توان گفت چون کار مجلس قانون‌گذاری است و کار قوه قضاییه نظارت، پس دولت هم هیچ جایگاهی در این مورد ندارد. یکی از مسائل اصلی این است که در کشور ما به آن میزان نیروی متخصص وجود ندارد که بتواند جداسازی حوزه‌ها را از یکدیگر انجام بدهد. این خود ما هستیم که باید بنشینیم و گفتگو کنیم. هنوز هم برای تشکیل اتحادیه و تشکل دیر نشده است.

این مدیر رسانه درباره مصوبه الحاقی هیئت دولت گفت: فعلا موظفیم با حسن ظن به موضوع نگاه کنیم مگر این که به اصطلاح خلافش به ما ثابت شود. به نظرم پیش گرفتن راه عقلانی و گفتگو با دولت و مجلس در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد. ما هم باید پیشنهادهایمان را نه تک به تک بلکه در قالب یک مجموعه مطرح کنیم. اگر حقوقمان محقق نشد آن وقت،‌ زمان گلایه است. در حال حاضر موضوع این مصوبه، می تواند بهترین بهانه‌ باشد برای این که رسانه‌ها، علی‌رغم تفاوت‌ها، زیر یک سایه‌بان جمع شوند و به دغدغه ها، آرمان ها، وظایف، و منافع مشترک بیندیشند و اقدام کنند.

صالحی درباره بند لزوم ذکر منبع خبر در مصوبه هیئت دولت گفت: نیازی نیست در متن خبر، به منبع آن اشاره‌ای شود. بهتر است واقع‌بینانه به این موضوع نگاه کنیم چون چنین امری منطقا ممکن نیست و ما اطلاعی نداریم که در هیچ جای دنیا چنین رویه‌ای وجود داشته باشد. ما هم نمی‌توانیم در این زمینه خلاف جهت رود شنا کنیم. به عنوان اعضای فعال جامعه رسانه‌ای کشور، نباید با چنین موضوع مهمی غیرفعالانه روبرو شویم. اگر صنف یا اتحادیه‌ای برای رسانه‌ها تشکیل شود، یکی از کارهایش این خواهد بود که درباره این موضوع وارد بحث شود و طرف مقابل را اقناع کند.