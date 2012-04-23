جبهه پایداری خود را در فهرست جبهه متحد شریک کرد/ انتقاد از تیم اقتصادی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی حبیبی در نشست جبهه متحد اصولگرایان که در شرق تهران برگزار شد با اشاره به تفکر اعضای جبهه متحد اصولگرایان نسبت به روحانیت گفت: در دوره سوم مجلس شورای اسلامی بعد از اینکه مسئولیت شهرداری از بنده به دیگران منتقل شد، آیت الله مهدوی کنی از من خواست در لیست جامعه روحانیت مبارز برای انتخابات مجلس قرار بگیرم.

وی افزود: بعد از برگزاری انتخابات یک روز آقای خلخالی بنده را دید و گفت شما خدمات زیادی در شهر تهران انجام دادید . یکی از دلایلی که رای نیاوردید حضور در لیست جامعه روحانیت بود اگر در لیست دیگری بودید حتما رای می آوردید که بنده در پاسخ به ایشان گفتم به حضور در لیست جامعه روحانیت افتخار می کنم و حتی وصیت کرده ام بعد از مرگم لیست جامعه روحانیت را در کفنم بگذارند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه تمامی کاندیداهای حاضر در لیست جبهه متحد همین تفکر را نسبت به روحانیت دارند، اظهار داشت: اینکه حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی در دور اول و دور دوم انتخابات لیست جبهه متحد اصولگرایان را تایید می کنند معنی ویژه ای دارد.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام ورهبری ادامه داد: اگر مقایسه ای میان فهرست جبهه متحد و پایداری انجام دهیم متوجه می شویم توانمندیهای مجموعه لیست جبهه متحد قابل مقایسه با سایر لیستها از جمله جبهه پایداری نیست چرا که هر کدام از افراد جبهه متحد امتحان خود را پس داده اند و در فراز و نشیب های گوناگون نلرزیده اند.

حبیبی با اشاره به اینکه تنها در تهران شرایط میان جبهه متحد و پایداری مساوی است، گفت: در کشور غلبه قطعی با جبهه متحد است. متاسفانه در شهر تهران در حد شایسته کار نشد و موجب شد تا 25 نفر از افراد جبهه متحد در دور اول رای لازم را نیاورند.



وی همچنین گفت: در مرحله دوم انتخابات باید به میدان آمد تا فهرست جبهه متحد به صورت کامل رای بیاورد.



دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به رای آوری برخی افراد مشترک در لیست های جبهه متحد و پایداری گفت: چندین هفته قبل از قرار گرفتن برخی افراد در لیست جبهه پایداری جبهه متحد آنها را به عنوان کاندیدای اختصاصی خود معرفی کرده بود اما به یکباره جبهه پایداری به میدان آمد و گفت من هم شریک هستم.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام ورهبری با تاکید بر اینکه اصلاح طلبان در دور نهم انتخابات از نظر عددی نسبت به مجلس هشتم کمتر هستند گفت: حتی در این دور برخی افراد شاخص اصلاح طلب نظیر محمدرضا خباز، مصطفی کواکبیان از فیلتر شورای نگهبان هم عبور کردند اما با اقبال مردمی مواجه نشدند.

حبیبی با ابراز تعجب از برخی تخریب ها علیه آیت الله مهدوی کنی گفت: آیت الله مهدوی کنی به عنوان رئیس مجلس خبرگان برای وحدت بیشتر اصولگرایان خود را فدا کرد و به نوعی از سطح شان عدول کردند با این وجود بنده تعجب می کنم از افرادی که ادعای طرفداری از روحانیت را می کنند اما دانشجویان را تحریک می کنند که علیه آیت الله مهدوی کنی صحبت کنند.

وی ادامه داد: این افرادی که ایشان را تخریب کردند زمانی که آیت الله مهدوی کنی در زندان رژیم شاهنشاهی بودند در قنداق به سر می بردند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه اولویت اول مجلس نهم باید مسائل اعتقادی و فرهنگی باشد، گفت: معتقدم باید در کنار این موضوعات بحث تولید ملی هم مورد توجه ویژه قرار بگیرد و مجلس نهم بر موضوعات اقتصادی هم به صورت ویژه متمرکز شود.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام ورهبری گفت: در کشور ما کمبود طرح و برنامه وجود ندارد و طرح های بسیار خوبی هم وجود دارد بلکه مشکل اصلی در دستگاههای اجرایی است. معتقدم تیم فعلی اقتصادی دولت توان اجرای برنامه هایی را که حتی خودش دنبال می کند ندارد.