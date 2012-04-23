به گزارش خبرنگارمهر، محمد هادی ایازی در نشستی خبری که در خصوص فرآیند اجرای طرح تفصیلی با حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و رئیس سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری برگزار شد ، با اشاره به طرح گذشته جامع تهران گفت : برای نخستین بار در سال 49 طرح جامع تهران باید اجرا می شد که با اتفاقاتی که افتاد عملا این طرح به مرحله اجرا نرسید و چون طرح های تفصیلی آن تهیه نشده بود و با افزایش قیمت نفت در سال های 51 تا 56 و مهاجرت زیاد به شهرها و همچنین پیروزی انقلاب اسلامی اجرای این طرح با مشکل مواجه شد .

وی افزود : در سال 71 طرح ساماندهی دیگری ابلاغ شد که به دلیل عدم هماهنگی وزارت شهرسازی و مدیریت شهری وقت اجرا نشد و البته بخشنامه های متفاوتی برگزفته از این طرح ها در سطح شهرداری اجرا می شد .

ایازی خاطر نشان کرد : برای اولین بار طرح جامع تهران با همکاری دولت ، شهرداری ، شورای اسلامی شهر و مهندسان مشاور کشور در سال 87 تهیه و ابلاغ شد و بر اساس این ابلاغ که به دستور شورای عالی شهرسازی و معماری بود ، شهرداری موظف به تهیه طرح تفصلی شد که قرار بود این طرح در سال 90 رونمایی شود اما به دلیل این که می خواستیم تا زوایای طرح مشخص شود و شهروندان با مشکلی مواجه نشوند این طرح از ابتدای سال 91 ابلاغ و اجرایی شد .

سخنگوی شهرداری تهران در ادامه اظهار کرد : کل طرح در سامانه شهرداری تهران مشخص است و شهروندان می توانند برای آگاهی از وضعیت ملک خود به سایت tehran,ir مراجعه کنند و همچنین بهتر است قبل از هرگونه خرید و فروش ملک از شهرداری استعلام گیرند و یا از این سامانه استفاده کنند .

وی تصریح کرد : خوشبختانه در طرح تفصیلی جدید پیش بینی شده تا در سال 91 این طرح تدقیق و پایش وسنجش شود و مشکلات احتمالی آن برطرف شود ، ضمن آن که این امکان وجود دارد که هر 5 سال یک بار تغییراتی در آن اعمال شده و مشکلات بررطف شود .

ایازی افزود : تا کنون در موضوع کاربری ها ، بخشنامه ها یکساله بوده و شهروندان برای آگاهی از وضعیت ملک خود پایان هر سال دغدغه داشتند اما در طرح جامع و تفصیلی جدید اعتبار تا سال 1405 به عنوان افق طرح پیش بینی شده و کسانی که بخواهند در این زمینه سرمایه گذایر کنند اطمینان بیشتری خواهند داشت .

وی در ادامه گفت : معمولا در طرح های جامع شهرها توسعه می یابند اما در طرح جامع وسعت تهران از 730 کیلومتر مربع به 631 کیلومتر مربع کاهش یافته است که ناشی از نگاه این طرح به عدم گسترش هر بوده است .

رونمایی نمادین 25 اردیبهشت ماه

وی از برگزایر مراسم رونمایی طرح تفصیلی تهران در 25 اردیبهشت در سالن همایش های برج میلاد تهران خبر داد و افزود : بر اساس این طرح ، تهران برای اولین بار دارای سندی می شود که برای همه موضوعات آن تعیین تکلیف شده است .

در ادامه این جلسه ، مهندس جاوید معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز با بیان این که رویکرد طرح های گذشته بیشتر ثابت و بر اساس ملک و پلاک بوده است گفت : این طرح با استفاده از تجارب بین المللی مجموعه ای از املاک را در قالب یک پنه در نظر گرفته و اثرات متقابل املاک را سنجیده است و به آن توجه دارد.

جزئیات پهنه های طرح تفصیلی

جاوید با اشاره به پیش بینی چهار پهنه برای تهران در طرح تفصیلی جدید گفت : بر اساس این طرح تهران دارای چهار پهنه Rسکونت ، Mمختلط، Sکار و فعالیت و G پهنه حفاظت باز و سبز است و در مجموع تهران دارای 4پهنه اصلی است که 55 زیر پهنه دارد و شهروندان با وارد کردن شماره بلوک و ملک خود در سامانه شهرداری تهران می توانند از موقعیت ملک خود آگاه شوند .

وی تصریح کرد : پهنه سکونت 39 درصد تهران ، پهنه مختلط 10 درصد ، پهنه کار و فعالیت 28 درصد و پهنه سبزو باز 21 درصد تهران را در طرح تفصیلی تشکیل می دهد که نشان دهنده توجه به فضای سبز و باز برای تهران است .

جاوید خاطر نشان کرد : تشکیل پرونده هم اکنون در دفاتر خدمات الکترونیک صورت می گیرد و بعد از طی مراحل لازم دستور نقشه صادر می شود که جزئیات فوایند ساخت و ساز بر اسا س طرح صادر می شود و بعد آن پروانه ساخت صادر خواهد شد .

انتشار این حجم اطلاعات بی سابقه بوده است

در ادامه این نشست ، دکتر ایازی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد صحت در اختیار قرار دادن اطلاعت به طور همه جانبه در مورد این طرح گفت : تا کنون چنین اطلاع رسانی بی سابقه بوده است و پیش از این این گونه اطلاعات به این میزان در اختبپیار شهروندان قرار نمی گرفت .

وی افزود : شهروندان بدون محدودیت می توانند به سایت شهرداری مراجعه و یا برای کسب اطلاع دقیق تر به دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری مراجعه کنند و همه این اقدامات برای عدم ایجاد رانت اطلاعاتی بوده است .

همچنین جاوید نیز در این خصوص گفت : به دلیل قرار گرفتن این طرح بر اساس جی آی اس امکان در اختیار قرار دادن اطلاعات به این شکل وجود دارد و در طول زمان اجرای این طرح ، اطلاع بیشتری در اختیار شهروندان قرار می گیرد و در مراسم رونمایی نیز نقشه های این طرح رونمایی و در اختیار شهروندان قرار می گیرد .

اجرای طرح ویژه مسکن در خیابان استخر/بررسی ضوابط بلند مرتبه سازی

جاوید در خصوص سوالی در مورد بلند مرتبه سازی در طرح تفصیلی تهران گفت : راهبردهایی برای بلند مرتبه سازی در طرح تفصیلی پیش بینی شده و مشاورین در حال تهیه طرح تکمیلی است و پس از طی فرآیند تصویب در کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری این موضوع نیز امسال تصویب می شود و در صورت درخواست ها موردی در کمیسیون ماده 5 رسیدگی می شود .

وی افزود : همچنین طرح ویژه مسکن نیز از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده که هم اکنون در منطقه 21 احداث 8 هزار تا 10 هزار واحد مسکونی به تصویب کمیسیون ماده 5 رسیده که وزارت شهرسازی در حال پیگیری است و همچنین در منطقه 4 نیز در خیابان استخر تعداد واحدهای مسکونی دیگر پیش بینی شده که هنوز به تصویب کمیسیون ماده 5 نرسیده است .

افزایش قیمت مسکن ارتباطی به طرح تفصیلی ندارد

جاوید در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر اجرای این طرح بر قیمت مسکن گفت : تغییرات قیمت مسکن به مسائل زیادی بستگی دارد و در طرح جامع و تفصیلی نیز نگاه محدود کننده ای به تراکم های ساخت و ساز نیست و نگاه توسعه ای دارد تا ساخت و ساز منظم و ضابطه مند باشد ، اما تاثیری بر افزایش قیمت مسکن نیست و رونق ساخت و ساز به ویژه در محورهای مسکونی و کار و فعالیت پیش بینی می شود تا توزیع متناسب تر ایجاد شده و شهروندان بهتر بهره مند شوند .

وی افزود : موضوع بافت های ناپایدار و فرسوده در ضوابط طرح تفصیلی با تراکم تشویقی در نظر گرفته شده که موجب رونق مضاعف در این بافت می شود و موجب جذب سرمایه گذاری در این بافت می شود .

وی همچنین در ادامه در خصوص سوالی مبنی بر اظهارات رئیس کمیسیون عمران و توسعه مبنی بر عدم اجرایی بودن طرح تفصیلی گفت : ایشان در جریان کامل این طرح قرار دارند و از عزم مدیریت شهری بر اجرای این طرح آگاه هستند و اعضای شورای شهر نیز همواره پشتیبان ما بوده اند .

جاوید تصریح کرد : طرح جامع و تفصیلی با توجه به رونق ساخت و ساز در درآمد شهرداری اثر خاصی مدارد و نظام درآمدی شهرداری تنظیم می شود ، ضمن آن که فروش مازاد تراکم به معنای قبلی مفهومی ندارد و تراکم مجاز و پایه که مبنی رسمی دارد مطرح است و تکلیف هر پهنه مشخص است .

وی با تاکید بر اهمیت کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری و افزایش چشمگیر آن در سه سال اخیر از 5 به 30 درصد اظهار کرد : همه فرآیندهیا قانونی برای اجرای این طرح از تایید ریاست جمهور گرفته تا ابلاغ توسط وزارت راه و شهرسازی و تاییدات کمیسیون ماده 5 و وشورای عالی شهرسازی و معماری و وشرای شهر انجام شده و برای شهردار آتی تهران هم الزام آور است .

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه تصریح کرد : در ضوابط طرح تفصیلی به واقعیات بافت فرسوده و تجمیع ریز دانه ها توجه شده و تسهیلات ویژه ای برای آن در نظر گرفته شده تا پارکینگ های لازم تامین شود و همچنین املاک ریز دانه که امکان تامین پارکینگ محدودتری دارند تدبیر ویژه ای در نظر گرفته شده است .

جاوید تصریح کرد : الزام به تامین پارکینگ در طرح تفصیلی جدید الزام است و شوریا شهر و کمیسیون ماده 5 نیز مصوبات خوبی برای تشویق سرمایه گذاران به ساخت پارکینگ داشته اند که از جمله آن مصوبه 436 کمیسیون در مورد پارکینگ های طبقاتی است و مصوبه اخیر آن در مورد پارکینگ های طبقاتی محله ای و مکانیزه که امیدواریم موجب رونق در این زمینه شود .

وی همچنین گفت : املاک ریز دانه ای که امکان تامین پارکینگ مورد نظر را در زمان ساخت ندارند می توانند در طول زمان ساخت ؛ پارکینگ مورد نظر را در پارکینگ های محله ای و شهری در شعاع 250 متری ملک تامین کنند .

جاوید خاطر نشان کرد : باید تلاش کنیم تا شهروندان به سمت تجمیع در بافت فرسوده بروند که در5 ساله اول 150 متر ، 5 ساله دوم 200 مترو در 5 ساله سوم 250 متر با ارائه تسهیلات ویژه اجرایی شود .

معاون شهردار تهران ادامه داد : در طرح جدید همه سرانه های خدماتی شکل گرفته تثبیت شدند و در تعدادی از محورها تامین سرانه های خدماتی در قالب مراکز محله پیش بینی شده است که زمینه ساز تامین خدمات مورد نیاز است .

هنوز رکورد سال 85 را نزده ایم

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در رابطه با صدور بی رویه پروانه ساخت در سال گذشته و تاثیر آن بر اجرای طرح تفصیلی گفت:هر ساله 20 تا 30 هزار پروانه ساختمانی صادر می شود و در سال 90 نیز با توجه به استقبال شهروندان این آمار وجود داشت و از 25 هزار پروانه صادر شده 200 پروانه برای واحدهای مسکونی صادر شد .

وی افزود : پیش بینی می شود سال 91 هم این اتفاق بیفتد ، ضمن آن که پروانه هایی که قبل از سال 91 صادر شده تا یک سال پایان سال 91 فرصت دارند تا پروانه ساختمانی خود را آغاز به اجرا کند .

جاوید خاطر نشان کرد : در سال 90 هنوز به رکورد صدور پروانه ساخت در سال 85 و نیمه اول سال 86 نرسیدیم اما به آن نزدیک شدیم و امکان تامین حقوق مکتسبه نیز برای مالکان در همان ملک و یا سایر املاک در نظر گرفته شده است .

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با اشاره به وضعیت بازار تهران در طرح تفصیلی جدید گفت : احداث پیاده روها و یا سایر محورهای ساماندهی برای این منطقه آغاز شده و مشاور طرح تفصیلی منطقه 12 نیز طرح موضعی آن را تهیه کرده و راهبردهای به تصویب کمیسیون ماده 5 رسیده و در افق 15 سال آینده با رویکرد پالایش و پیرایش و بهسازی پیش بینی شده است .

خانه های قدیمی تابع ضوابط خود هستند

وی افزود : خانه های تاریخی نیز که ثبت رسمی شده اند تابع ضوابط خود هستند و امکان تخریب و نوسازی ندارند و خیابان ولی عصر و شریعتی نیز برای ساخت و ساز در کمیسیون ماده 5 پیش بینی شده تا طرح منظر شهری در نظر گرفته شود تا رویکرد منسجم تری داشته باشد .

معاون شهردار تهران همچنین در مورد حریم تهران نیز گفت : در طرح جامع شهر تهران مختصات حریم شهر و مرزها مشخیص است و میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور نیازمند تدقیق با برخی شهرستان هاست که امیدواریم به زودی انجام شود .

وی افزود : محدوده حریم شهر تهران 5 هزار و 918 کیلومتر مربع است و تهیه طرح جامع به طور مستق در دستور کار قرار دارد که پس از طی فرایند های قانونی امیدواریم در سال آتی به تصویب نهایی برسد .