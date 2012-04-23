مدیران کمتر حرف بزنند و بیشتر عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نادری ظهر دوشنبه در جمع مدیران شهرستانی افزود: رهبری سیاست کلی را برای سال 91 مشخص کردند و این وظیفه سران سه قوه است که طراحی صحیح نقشه راه را برای تحقق منویات معظم له داشته باشند.

وی تاکید کرد: معوقات بانکها نجومی شده و متاسفانه شاهد هستیم که در ارائه برخی طرح های زود بازده کار کارشناسی نشده است.



فرماندار بابلسر گفت: برخی بانکها تسهیلات میلیاردی به برخی افراد می دهند بدون اینکه اقدام آنها کارشناسانه باشد اما از پرداخت وام یک میلیون تومانی به یک کارگر برای حل مشکلش امتناع می کنند و این امر توجه بیشتر و کار کارشناسانه را می طلبد.



نادری گفت: امروز نظام در اوج اقتدار بوده و با همه تهدیدها و تحریم ها از سوی دشمنان چند برابر شده اما همچنان بر روی مواضع حق خود پافشاری می کنیم.



وی افزود: برخی متولیان امور خوب حرف می زنند اما در عرصه عمل کاری از پیش نمی برند، این مدیران دقت کنند کمتر حرف بزنند و بیشتر عمل کنند.



فرماندار بابلسر ادامه داد: هر مدیر و مسئولی در دستگاههای اجرایی، باید ضمن تلاش برای رفع کاستی‌ ها و تحقق مطالبات مردم، خود را خدمتگزار مردم بدانند.



نادری تصریح کرد: هر یک از مسئولان و مدیران باید با تلاش شبانه روزی در راستای توسعه و سازندگی این شهرستان و در اجرای طرح ها گام‌های اساسی بردارند.



وی یاد آور شد: در نظام جمهوری اسلامی خدمت رسانی به مردم در شرایط سخت یک افتخار بی نظیر بوده و خدمت رسانی صادقانه و بی منت مهمترین رسالت مسئولان در قبال مردم، فراهم ساختن بستر های لازم در جهت خدمت رسانی به مردم و ایجاد عدالت در بین اقشار مختلف همواره یکی از اهداف و برکات انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده است.



فرماندار بابلسر تاکید کرد: مسئولان با اولویت‌ بندی کارها و برنامه ‌ریزی کارشناسی پیش بروند.