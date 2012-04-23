به گزارش خبرنگار مهر، محمد بناییان سفید روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان در آستانه هفته معلم ضمن اشاره به جایگاه و نقش معلم اظهار داشت: دیدار با نماینده ولی فقیه دراستان و تجلیل از معلمان نمونه، ایثارگر، ساعی، بازنشسته، مبتکر و خلاق و مولف و خانواده های فرهنگیان از مهمترین برنامه های استانی هفته معلم است.

وی، اجرای سرود در مدارس و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، برپایی نمایشگاه، مشارکت دستگاههای اجرایی و تشکل های دانش آموزی در برنامه ها را از دیگر برنامه های اداره کل آموزش و پرورش در استان سمنان ذکر کرد.

حضور بیش از 30 هزار نفر در طرح ملی حفظ قرآن در استان سمنان



بنائیان سفید همچنین به نهضت طرح ملی حفظ قرآن یا طرح نور اشاره کرد و گفت: 16 درصد دانش آموزان و چهار درصد فرهنگیان دراین طرح شرکت کردند.

وی با بیان اینکه 31 هزار نفر در این طرح شرکت کردند، افزود: مهمترین مزایای این طرح ترویج فرهنگ قرآن است.

انتقال سریع مصادیق و مفاهیم درسی با استفاده از فناوری اطلاعات



مدیر کل آموزش وپرورش استان سمنان با اشاره به مزایای استفاده از فناوری اطلاعات، تصریح کرد: استفاده از فناوری موجب تسریع در انتقال، سرعت بخشیدن در مصادیق و مفاهیم ، تعمیق مفاهیم در سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، استفاده از فضاهای مجازی برای یادگیری بیشتر دانش آموزان می شود.

بناییان سفید استفاده از فناوری اطلاعات را در امر تعلیم و تربیت از ضروریات عنوان و خاطرنشان کرد: در استقرار مدارس هوشمند و آموزشگاهها باید به نیازها و تجهیزات توجه شود.

اتصال 480 مدرسه استان سمنان به اینترانت



مدیر کل آموزش وپرورش استان سمنان افزود: 480 مدرسه استان سمنان به رانژه و اینترانت متصل شده اند.

وی امکانات و تجهیزات مدارس هوشمند را شامل سامانه مدیریت، پورتال، دیتا پرژکتور، تخته هوشمند، نوت بوک، کارگاه و تولید محتوا عنوان کرد.

بنایان سفید در پایان، اولویت هوشمند سازی را با مجتمع های روستایی، مدارس پرتراکم و خاص عنوان و تصریح کرد: علاوه بر دبیرستان ها، کارگاه های فناوری اطلاعات برای مدارس راهنمایی نیز راه اندازی شده است.