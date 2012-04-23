  1. استانها
  2. لرستان
۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

شلال نژاد در گفتگو با مهر:

طلاق در لرستان 18 درصد رشد داشت/ رشد طلاق در روستاها بیشتر از شهر

طلاق در لرستان 18 درصد رشد داشت/ رشد طلاق در روستاها بیشتر از شهر

خرم آباد - خبرگزاری مهر: در حالی مدیرکل ثبت احوال لرستان از رشد بیش از 18 درصدی طلاق در استان سخن می گوید که آمارها حکایت از آن دارد که رشد طلاق در روستاهای لرستان بیش از شهرها است.

عزیز شلال نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال 90 در کل استان لرستان سه هزار و 107 واقعه طلاق به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که در سال 89 آمار طلاقهای ثبت شده در استان دو هزار و 627 مورد بوده که این امر حکایت از رشد 18.3 درصدی طلاق در استان لرستان دارد.

مدیرکل ثبت احوال لرستان تصریح کرد: در سال گذشته دو هزار و 261 مورد واقعه طلاق در شهرهای استان به ثبت رسیده در حالیکه این رقم در سال 89 هزار و 922 مورد بوده است.

شلال نژاد ادامه داد: میزان طلاق در شهرهای استان لرستان در سال 90 نسبت به سال قبل از آن حکایت از رشد 17.6 درصدی دارد.

وی یادآور شد: همچنین در سال 89 در سطح روستاهای لرستان 705 مورد طلاق به ثبت رسیده است که این آمار در سال 90 با رشد چشمگیر به 846 مورد واقعه طلاق رسید.

مدیرکل ثبت احوال لرستان افزود: با این تفاسیر میزان رشد طلاق در روستاهای لرستان در سال 90 نسبت به سال قبل از آن 20 درصد بوده که در مقایسه با رشد طلاق در شهرها، 2.4 درصد بیشتر است.

کد مطلب 1584380

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها