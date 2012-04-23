طلاق در لرستان 18 درصد رشد داشت/ رشد طلاق در روستاها بیشتر از شهر

عزیز شلال نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال 90 در کل استان لرستان سه هزار و 107 واقعه طلاق به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که در سال 89 آمار طلاقهای ثبت شده در استان دو هزار و 627 مورد بوده که این امر حکایت از رشد 18.3 درصدی طلاق در استان لرستان دارد.

مدیرکل ثبت احوال لرستان تصریح کرد: در سال گذشته دو هزار و 261 مورد واقعه طلاق در شهرهای استان به ثبت رسیده در حالیکه این رقم در سال 89 هزار و 922 مورد بوده است.

شلال نژاد ادامه داد: میزان طلاق در شهرهای استان لرستان در سال 90 نسبت به سال قبل از آن حکایت از رشد 17.6 درصدی دارد.

وی یادآور شد: همچنین در سال 89 در سطح روستاهای لرستان 705 مورد طلاق به ثبت رسیده است که این آمار در سال 90 با رشد چشمگیر به 846 مورد واقعه طلاق رسید.

مدیرکل ثبت احوال لرستان افزود: با این تفاسیر میزان رشد طلاق در روستاهای لرستان در سال 90 نسبت به سال قبل از آن 20 درصد بوده که در مقایسه با رشد طلاق در شهرها، 2.4 درصد بیشتر است.