به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای سیاستگذاری دومین جشنواره ملی خلیج فارس ظهر امروز دوشنبه 4 اردیبهشت به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور جمعی از مدیران وزارت ارشاد و مسئولان استان هرمزگان در دفتر سیدمحمد حسینی برگزار شد.

در این جلسه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی با بیان اینکه امسال جشنواره ملی خلیج فارس باشکوه‌تر از سال قبل برگزار خواهد شد، گفت: چند سالی است که برنامه‌های روز ملی خلیج فارس در سطحی وسیع برگزار می‌شود که بعد از سومین سفر استانی هیئت دولت به هرمزگان، گستردگی و تنوع این برنامه‌ها بیشتر شده است.

وی افزود: اصل جشنواره در بندرعباس است، ولی سعی شده است تعداد استان‌های مشارکت کننده در برنامه‌های آن، امسال بیشتر شوند که از جمله آنها می‌توان به یزد، خوزستان و بوشهر اشاره کرد، اما جشنواره با محوریت هرمزگان برگزار خواهد شد.

حسینی با اشاره به تراکم برنامه‌های دومین جشنواره ملی خلیج فارس گفت: امکان تمرکز همه برنامه‌ها در یک استان و یک روز (روز ملی خلیج فارس 10 اردیبهشت) نبود. به هر حال برنامه‌های این جشنواره با برگزاری جشنواره شعر خلیج فارس در اواخر هفته جاری در خوزستان آغاز می‌شود.

وزیر ارشاد اضافه کرد: برنامه‌های اصلی جشنواره هم شامگاه شنبه 10 اردیبهشت در بندرعباس آغاز به کار می‌کند که در آن چندین کتاب مرتبط با خلیج فارس رونمایی می‌شود.

به گفته سیدمحمد حسینی تجلیل از شخصیت‌هایی که نقش مهمی در شناساندن هویت خلیج فارس داشته‌اند و نیز خانواده شهدای خلیج فارس از دیگر برنامه‌های این روز است.

وی همچنین از برپایی یک نمایشگاه عکس در یزد و با عنوان «از کویر تا خلیج فارس» و با اشاره به برنامه‌های مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارتخانه متبوعش، راه‌اندازی سه مجتمع فرهنگی دیجیتال در شهرهای بندرعباس، قشم و ابوموسی را از جمله این برنامه‌ها عنوان کرد.

سیدمحمد حسینی همچنین از برگزاری نخستین جشنواره رسانه‌های دیجیتال خلیج فارس در مهرماه 91 خبر داد و گفت: در ایام پایانی هفته جاری فراخوان این جشنواره هم اعلام خواهد شد. همچنین در هفته آینده از چندین بازی رایانه‌ای مربوط به خلیج فارس رونمایی خواهد شد.

به گفته وزیر ارشاد یک همایش علمی و تحقیقاتی هم با همکاری منطقه آزاد کیش و جهاد دانشگاهی و با حضور تعداد زیادی از نخبگان علمی طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده در کیش برگزار خواهد شد.

وی همچنین از حضور رئیس جمهور در روز ملی خلیج فارس (10 اردیبهشت) در بوشهر و سخنرانی وی در قالب جشنواره ملی خلیج فارس خبر داد.

حسینی همچنین به برگزاری یک جشنواره پیامکی با عنوان خلیج فارس اشاره کرد و گفت: تمامی مشترکین تلفن همراه اول و ایرانسل می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند و در صورت پاسخ صحیح به سئولات مربوط به آن به قید قرعه نفراتی انتخاب و به هر یک از آنها یک دستگاه خودروی ملی اهدا خواهد شد.

سیدمحمد حسینی همچنین از تجهیز یک کشتی مسافربری و استفاده رایگان از آن برای عموم مردم طی سه روز در آبهای نیلگون خلیج فارس خبر داد.

به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایام پیش رو کتابخانه تخصصی و مجازی خلیج فارس هم افتتاح و علاوه بر آن برنامه‌هایی هم به صورت بین المللی و با هدف شناساندن خلیج فارس توسط دفاتر رایزنی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برگزار خواهد شد.

حسینی از برنامه وزارتخانه متبوعش برای حضور گسترده خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی برای پوشش رسانه‌ای دومین جشنواره ملی خلیج فارس خبر داد.