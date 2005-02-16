بازي با تاخير آغاز شد / دنيزلي در محاصره عكاسان

به گزارش خبرنگار"مهر" نيم ساعت قبل از شروع بازي ، بازيكنان تيم پاس زودتر از بازيكنان استقلال وارد زمين مسابقه شدند و به گرم كردن و حركات كششي پرداختند .

* سرماي هوا و برگزاري مسابقه در روزهاي وسط هفته باعث شده تنها حدود چهار هزار نفر نظارگر اين ديدار باشند .

* فرشاد پيوس به اتفاق بازيكنان تيم شموشك در جايگاه ويژه حضور دارند و اين ديدار را از نزديك تماشا مي كنند . تيم شموشك فردا در تهران ميزبان پرسپوليس است .

* عليرغم بارندگي هاي روزهاي گذشته زمين ورزشگاه آزادي كيفيت بسيار مناسبي دارد و از هر نظر براي انجام اين ديدار آماده است .

* مصطفي دنيزلي سرمربي تيم پاس و بازيكنان ذخيره اين تيم زودتر وارد زمين شدند . به محض ورود دنيزلي عكاسان زيادي او را محاصره كردند .

* غيبت امير قلعه نوعي زمان ورود بازيكنان ذخيره استقلال به كنار زمين شائبه هايي را مبني بر غيبت او در اين ديدار بوجود آورد ولي لحظاتي بعد قلعه نوعي نيز به جمع ديگر بازيكنان ذخيره اضافه شد .