آمادگی70 کانون تبلیغی بوشهر برای برگزاری مراسم ایام فاطمیه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ادیبی ظهر دوشنبه در نشست با اعضای کانون‌های فرهنگی تبلیغی بوشهر اظهار داشت: بیش از 70 کانون فرهنگی- تبلیغی دارای مجوز از اداره کل تبلیغات اسلامی استان خود را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی در ایام سوگواری شهادت حضرت زهرای اطهر (س) آماده می‌کنند.

وی ادامه داد: در راستای نشر فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان در تضعیف اعتقادات مذهبی در جامعه، کانون‌های فرهنگی تبلیغی مستقر در استان بوشهر برنامه‌های مختلف فرهنگی را در ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) اجرا می‌کنند.

کارشناس ارشد امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: این مجموعه‌ها درراستای انسجام جوانان مومن و انقلابی در راستای تبلیغ اسلام و ارزش‌های اسلامی از طریق فعالیت‌های فرهنگی از جمله اهداف این تشکل‌ها به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: ایام فاطمیه فرصت مناسبی است که با برگزاری مجالس وعظ و خطابه – برگزاری مسابقات فرهنگی و مداحی و ذکر مصبیت اهل بیت (س) به ترویج حجاب و عفاف و فرهنگ فاطمی در جامعه کمک کنیم.

ادیبی بیان داشت: با توجه به ضرورت تاسیس کانون‌های فرهنگی تبلیغی برای انسجام فعالیت‌های دینی در سطح استان و به استناد بند 16 از ماده شش اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی مبنی بر سازماندهی تشکل‌های مذکور از ابتدای سال جاری مجوز 15 کانون فرهنگی تبلیغی در سطح استان صادر شده است.

وی افزود: این اقدام در راستای متشکل کردن جوانان مومن و انقلابی و تبلیغ ارزش های اسلامی در قالب برگزاری دوره‌های آموزشی قرآن، احکام، اخلاق و گفتمان‌های دینی صورت گرفته است.

کارشناس ارشد اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: با صدور مجوز برای 15 کانون در سال جدید شمار کانون‌های فرهنگی- تبلیغی استان بوشهر به بیش از 85 عدد افزایش یافت.

ادیبی اظهار امیدواری کرد با جدیت مدیران دفاتر تبلیغات اسلامی در سطح استان شاهد صدور مجوزهای جدید برای انسجام جوانان مومن و متعهد جهت تقویت جبهه فرهنگی انقلاب باشیم.