محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر از جدیدترین وضعیت مخازن سدهای کشور خبر داد و گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته، ظرفیت مخازن بهره برداری شده کشور هم اکنون به 46.8 میلیارد مترمکعب رسید.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر مجلس با وزارت نیرو به ویژه کمیسیون کشاورزی، اظهارداشت: افزایش تعاملات باعث رفع دغدغه های قانونی وزارت نیرو شده است.

وی در ارتباط با وضعیت طرح های نیمه تمام بخش آب و همچنین استفاده از ظرفیت های مجلس و سایر دستگاه ها در اینباره، تاکید کرد: امیدوارم بتوانیم از طریق تقویت همکاری های کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارتخانه و سازمان محیط زیست نگاه ها را در بحث پروژه های نیمه تمام آبی به یکدیگر نزدیک کنیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو همچنین از توسعه آبیاری 200 هزار هکتار از زمین های کشاورزی در سال گذشته خبر داد و بیان داشت: از طریق تکمیل برخی پروژه های سدسازی مانند کارون 4 و گتوند بر حجم ذخایر آبی کشور افزوده شده است که در این زمینه در سد گتوند به تنهایی 4.5 میلیارد مترمکعب ذخیره جدید ایجاد شد که البته امکان تولید برق آبی نیز وجود دارد.

عطارزاده در ارتباط با برنامه های جدید تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز، تصریح کرد: با ایجاد سامانه تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه به عنوان یکی از گام های بزرگ در این بخش، برنامه های ساماندهی بزودی عملیاتی و تکمیل خواهد شد.

به گزارش مهر، در قالب طرح ساماندهی، شناسایی و صدور مجوز برای چاه های غیرمجاز حفر شده؛ صرفا چاه هایی مدنظر طرح قرار دارد که قبل از سال 85 برای مصارف کشاورزی و دارای سطح زیرکشت ایجاد شده باشند و هم اکنون نیز مورد بهره برداری قرار می گیرند.

پس از دریافت مجوز نیز برخی اقدامات مانند نصب منصوبات غیرمجاز، اضافه برداشت از مفاد پروانه بهره برداری، دستکاری کنتور هوشمند حجمی، جا به جایی بدون مجوز آب منطقه ای، تغییر نوع مصرف، فعال نبودن آبیاری تحت فشار و انتقال آب به اراضی آبخور غیر اولیه چاه؛ ممنوع بوده و مشمول لغو مجوز و یا عدم تمدید آن خواهد شد.