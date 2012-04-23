جشن اردیبهشت تئاتر ایران از گیلان آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر وحید لک مدیر هماهنگی امور استان های مرکز هنرهای نمایشی در تشریح برنامه های اردیبهشت تئاتر ایران گفت: جشن های اردیبهشت تئاتر ایران با دو استان گیلان و هرمزگان 16 اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.

وی افزود: امسال در تمامی استان ها نمایندگانی از سوی اداره کل هنرهای نمایشی در جشن ها حضور خواهند داشت، همچنین قرار است از هنرمندان نامی و پیشکسوت تئاتر ایران دعوت کنیم تا هریک از جشن ها با حضور این بزرگان برگزار شود.

وی با اشاره به دیگر برنامه های جشن اردیبهشت تئاتر ایران اظهار کرد: در خلال برگزاری هر یک از جشن ها نشست های تخصصی برگزار خواهد شد. علاوه بر این شاهد سخنرانی مسئولان و مدیران عالی اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران خواهیم بود. در واقع حضور هنرمندان و مسئولان در تمامی جشن ها پیش بینی شده است.

این مدیر در ادامه گفت: طبق آخرین برنامه ریزی ها قرار است امسال 10 عدد تندیس و نماد جشن اردیبهشت تئاتر ایران را در اختیار هر استان قرار دهیم تا در هر مراسم از برگزیدگان جشن های اردیبهشت و نخبگان تئاتر هر استان تجلیل و این تندیس‌ها به آن ها اهدا شود. همچنین بزرگداشت فعالان یک ساله تئاتر هر استان از دیگر برنامه های این دوره از جشن اردیبهشت تئاتر ایران است.

مدیر هماهنگی امور استان ها در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: استان اردبیل و کرمان جنوبی آخرین میزبانان جشن اردیبهشت خواهند بود، همچنین قرار است مراسم اختتامیه هفته اول خرداد ماه در تهران برگزار شود.