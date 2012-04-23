دومین کنگره ملی شعر خلیج فارس هفتم اردیبهشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عارف مهدی نیا ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از دو هزارو 290 اثر از سوی 740 نفر از شاعران برجسته کشور به دبیرخانه کنگره ملی شعر خلیج فارس ارسال شده است.

وی با بیان اینکه این کنگره در دو بخش خلیج فارس و آزاد برگزار می شود، تصریح کرد: داوران این جشنواره در مرحله اول داوری یکصد اثر را برای هر بخش انتخاب کرده اند.

مهدی نیا اظهار داشت: این آثار در مرحله دوم داوری که تا پایان روز پنجم اردیبهشت انجام می شود، بار دیگر توسط داوران بازبینی و نهایتا برترین آثار انتخاب می شوند.

اسکله بحرکان هندیجان در 1.5 کیلومتری عمق دریای خلیج فارس قرار دارد.

دومین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس روز 10 اردیبهشت همزمان با روز ملی خلیج فارس در بندرعباس برگزار خواهد شد که براساس برنامه ریزی های انجام شده بخش اختتامیه این جشنواره با حضور میهمانان داخلی و خارجی در جزیره زیبای ابوموسی برگزار می شود.