میزان ولادت در لرستان 2.2 درصد افزایش یافت/ رشد 3.5 درصدی وفات

عزیز شلال نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال 90 در کل استان لرستان 25 هزار و 79 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که در سال 89 آمار ازدواجهای ثبت شده در استان 24 هزار و 469 مورد بوده که این امر حکایت از رشد 2.5 درصدی ازدواج در کل استان لرستان دارد.

مدیرکل ثبت احوال لرستان تصریح کرد: در سال گذشته 14 هزار و 904 مورد واقعه ازدواج در شهرهای استان به ثبت رسیده در حالیکه این رقم در سال قبل از آن 14 هزار و 759 مورد بوده است.

شلال نژاد ادامه داد: میزان ازدواج در شهرهای استان لرستان در سال 90 نسبت به سال قبل از آن حکایت از رشد یک درصدی دارد.

وی یادآور شد: همچنین در سال 89 در سطح روستاهای لرستان 9 هزار و 710 مورد ازدواج به ثبت رسیده است که این آمار در سال 90 به 10 هزار و 175 مورد واقعه ازدواج رسید.

مدیرکل ثبت احوال لرستان افزود: با این تفاسیر میزان رشد ازدواج در روستاهای لرستان در سال 90 نسبت به سال قبل از آن 4.8 درصد بوده که در مقایسه با رشد ازدواج در شهرها 3.8 درصد بیشتر است.

شلال نژاد همچنین به آمار ولادت های ثبت شده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال 90 حدود 35 هزار و 799 مورد واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده که این رقم در مقایسه با سال 89 که 35 هزار و 11 مورد واقع ولادت بوده 2.2 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: از این تعداد واقعه 22 هزار و 355 مورد در شهرهای استان و 13 هزار و 444 مورد در روستاها به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال استان لرستان افزود: میزان ولادت در شهرهای لرستان از رشد 7.8 درصدی و در روستاها از کاهش 5.8 درصدی برخوردار بوده است.

شلال نژاد همچنین به مقایسه واقعه فوت ثبت شده در استان طی سال 89 و 90 پرداخت و گفت: در سال 89 حدود 9 هزار و چهار نفر در لرستان فوت کرده اند که این رقم در سال 90 با رشد 3.5 درصدی به 9 هزار و 319 نفر رسیده است.

وی تصریح کرد: از تعداد وقایع فوت ثبت شده در استان هفت هزار و 164 مورد در شهرها و دو هزار و 155 مورد در روستاها رخ داده است.

مدیرکل ثبت احوال استان لرستان ادامه داد: این در حالیست که میزان واقعه فوت در شهرها از رشد 6.9 درصدی و در روستاها از کاهش 6.3 درصدی برخوردار بوده است.