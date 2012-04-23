به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سلیمانی در بازدید از مراحل توسعه خوشه صنعتی گلاب و عرقیات گیاهی، میمند فارس به عنوان نخستین خوشه صنعتی توسعه یافته کشو، گفت: امسال اعتبارات مناسبی برای نوسازی صنایع اختصاص یافته که این تسهیلات به صنعتگران و سرمایه گذارانی اختصاص می یابد که برای اصلاح و بهبود خط تولید و ارتقای تکنولوژی واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی گامهای موثری بردارند.

وی اضافه کرد: فعالان عرصه گلاب و عرقیات می تواند برای بهره مندی از این تسهیلات با ارائه طرحهای توجیهی به شرکت شهرکهای صنعتی فارس و معرفی از سوی شرکت به بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل از تسهیلات استفاده کنند.

مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه در مدت سه سال اجرای طرح خوشه صنعتی گلاب و عرقیات گیاهی میمند فارس شاهد استانداردسازی و ارتقای سطح تکنولوژی در واحدهای صنعتی هستیم، گفت: علاوه بر ساماندهی واحدهای سنتی تولید گلاب و عرقیات گیاهی، در زمینه کیفی سازی و استانداردسازی محصولات نیز فعالیتهای صورت گرفته که باید با شتاب بیشتری ادامه یابد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی نیز در این بازدید گفت: پیشرفتهای صورت گرفته در خوشه صنعتی گلاب و عرقیات میمند فارس چشمگیراست.

احمد پری دری افزود: توسعه خوشه صنعتی گلاب و عرقیات میمند می تواند الگوی مناسبی برای خوشه های صنعتی باشد.

در خوشه صنعتی گلاب و عرقیات گیاهی میمند فارس علاوه بر گلاب 43 نوع عرقیات گیاهی تولید می شود.

خوشه صنعتی گلاب و عرقیات گیاهی میمند فارس یکی از مصوبات سفر هیئت دولت به استان فارس است که توسط شرکت شهرکهای صنعتی فارس اجرایی شد.

کیفیت پروژه های بازسازی مناطق مسکونی فدای سرعت اجرای آن نشود

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس روند اجرایی پروژه های در حال ساخت مناطق حادثه دیده از زلزله شهرستان ممسنی را مثبت ارزیابی کرد.

سید علی نقی لقمانی پس از معرفی هفته گذشته توسط مهندس تابش ریاست بنیادمسکن کشو، به عنوان مدیرکل جدیداین بنیاد دراستان فارس دراولین ماموریت خارج ازشهرستان شیراز خود به اتفاق هیئت همراه، با سفر به شهرستان ممسنی ضمن بازدید از پروژه های طرح هادی روستای گچگران، مناطق حادثه دیده از زلزله در دو روستای پیرشگفت و تنگ لله رانیزموردبازدید قرارداد و روند اجرایی این دو پروژه را مثبت ارزیابی کرد.

لقمانی پس از بازدید و بررسی دقیق ابعاد بازسازی در حال انجام کار، روند مشارکت مردم را عامل اصلی سرعت بخشیدن به آن دانست و گفت: کیفیت اجرای پروژه های مسکونی در بحث مقاوم سازی نباید فدای سرعت اجرایی آن شود بلکه ما مقاوم سازی و رعایت اصول نظام فنی را در مقابله با حوادث بعدی و کاهش خسارتهای احتمالی در اولویت می دانیم.

دراین بازدید فرج الله نصیری معاون بازسازی و بهسازی مسکن روستایی اداره کل بنیاد مسکن فارس و موسوی رئیس اداره حراست این بنیاد، مهندس لقمانی را همراهی می کردند.

روستای عالیشاهی نیز که به عنوان روستای نمونه گردشگری معرفی شده وتعدادی واحد مسکونی مقاوم درآن با استفاده ازمصالح بومی اجراشده در این سفر مورد بازدید مهندس لقمانی قرار گرفت.