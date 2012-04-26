حاشیه نشینی کرج کنترل شود/ ضرورت افزایش پایگاه خدمات اجتماعی در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سکونتگاههای غیر رسمی یا حاشیه شهرها، محلات نابسامان و سکونت گاههائی هستند که به طور عمده در حاشیه شهرهای کوچک و بزرگ کشور، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و به صورت خود رو شکل گرفته و گسترش یافته اند.

کارکرد اصلی این سکونت گاهها تامین زمین و الگوی ساخت متناسب با توان مالی گروههای کم درآمد، مهاجر از روستاها یا گروههای کم درآمد و فقیر شهری رانده شده از بافت موجود در شهرها است.

به طور کلی در این نوع از سکونتگاهها شاخص سواد، تندرستی، درآمد و پیشرفت اجتماعی از میانگین شهری پائین تر بوده و از همین رو زمینه گسترش آسیب های اجتماعی در اینگونه مناطق مهیاتر از سایرمناطق دیگر شهری است.

از این رو توانمند سازی به عنوان یک فرایند اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، روانی و سیاسی که از طریق آن افراد و گرورههای اجتماعی می توانند نیازها و نگرانی های خودرا ابراز داشته و برای مشارکت فعال در روند تصمیم گیری، راهکارهایی را مطرح کرده و برای برآورد ساختن نیازهای خود به اقدامات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی دست بزنند، ضرورت تشکیل پایگاههای خدمات اجتماعی در اینگونه مناطق را آشکار می سازد.

افتتاح دو پایگاه خدمات اجتماعی در استان البرز

استان البرز به سبب موقعیت جغرافیایی و همچنین خاصیت مهاجرپذیری شاید بیشتر از سایر استانهای کشور در معرض حاشیه نشینی و خطرات و پیامدهای سوء آن قرار داشته باشد، از این رو ضمن ارائه و بررسی راهکارهای کارشناسانه برای کنترل این امر در استان، نیاز به ایجاد پایگاههای خدمات اجتماعی نیز محسوس و این امر باید در دستور کار مدیران و مسئولان ذیربط به جد قرار گیرد.

در هفته اخیر با همت اداره کل بهزیستی البرز، دو پایگاه خدمات اجتماعی در استان البرز و در مناطق خرمدشت و حصار که از مناطق مستعد در امر حاشیه نشینی هستند افتتاح شد.

بی شک افتتاح این دو پایگاه نقشی مهم در کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی در این استان داشته و زمینه ارتقاء سلامت اجتماعی روزافزون در استان را فراهم می کند.

افزایش کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی از اهداف پایگاههای خدمات اجتماعی

مدیرکل اداره بهزیستی استان البرز در خصوص افتتاح پایگاههای خدمات اجتماعی و اهداف آن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اداره کل بهزیستی البرز از طریق کلینیک های مددکاری اجتماعی اقدام به راه اندازی دو پایگاه خدمات اجتماعی نموده که بی شک گامی موثر در راه شناسائی و مشکلات گروههای هدف خواهد داشت.

مرتضی مکاریان افزود: ارتقاء سلامت اجتماعی، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، آگاهسازی گروههای هدف در جهت شناخت نیازها و مشکلات و تلاش برای رفع آنها، آشنائی گروههای هدف با منابع موجود و دسترسی برابر به خدمات اجتماعی از جمله اهداف این پایگاهها خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به اینکه گسترش روحیه خودباوری و خوداتکائی، کاهش تصدی گری و ارتقاء نقش تسهیلگری دولت و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در دستور کار و اولویت های این پایگاه های خدمات اجتماعی است بر ضرورت ایجاد این پایگاهها در استان تاکید کرد.

مکاریان اظهار داشت: در حال حاضر سه پایگاه خدمات اجتماعی در راستای تحقق اهداف فوق در استان فعالیت دارند.

به هر روی به نظر می رسد اگرچه افتتاح پایگاههای فوق نقش بسیار مهمی در کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی شهر کرج دارد اما نباید از نظر دور داشت که با حجم بالای مهاجرتها به این منطقه و رشد زاغه نشینی و ... کرج نیازمند تعداد پایگاههای خدمات اجتماعی بیشتری است.

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گزارش از لیلا جعفری