به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در جلسه محاکمه متهمان که در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران، روشن نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده مرتضی متهم به معاونت در اسید پاشی و مشارکت در قتل مرد 60 ساله ای به نام قلی است. همچنین همسرش به نام خدیجه در اسید پاشی مشارکت و در قتل معاونت داشته است. این زوج در تاریخ 14 اسفندماه سال 87 راننده سرویس دخترشان را به داخل خانه خود در ورامین کشانده و پس از پاشیدن بر رویش وی را خفه کردند.

با توجه به اعترافات متهمان و بازسازی صحنه جرم و همچنین گزارش پزشکی قانونی برای 2 متهم پرونده تقاضای مجازات قانونی را دارم.

در ادامه قاضی محمدی -رئیس دادگاه- اتهام مرتضی را به او تفهیم کرد و از متهم خواست به دفاع از خود بپردازد.

متهم به قتل نیز پس از حضور در جایگاه با قبول اتهاماتش گفت: یک دختر 15 ساله دارم که به بیماری قلبی دچار است. به همین خاطر برای او یک راننده استخدام کردیم تا وی را به مدرسه برساند. راننده به نام قلی در همسایگی ما زندگی می کرد مدتی بود رفتار همسرم تغییر پیدا کرده بود وقتی این موضوع را جویا شدم او گفت قلی چند بار با تهدید وارد خانه مان شده و در حضور دخترمان وی را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

با شنیدن این موضوع عصبانی شده و از همسرم خواستم به بهانه ای مقتول را به خانه دعوت کنم. وقتی قلی وارد حیات شد همسرم بر روی او اسید پاشید من هم با میله یک ضربه محکم به سرش زده و سپس خفه اش کردم. سپس جسد را در میان یک کیسه مشکی رنگ قرارداده و در منطقه استخر تهران رها کردم.

در ادامه رئیس دادگاه از خدیجه خواست به دفاع از خود بپردازد که او اظهار داشت: اتهام اسید پاشی را قبول دارم اما در قتل هیچ نقشی نداشتم. ابتدا به خاطر ترس از آبرو موضوع آزار و اذیت های قلی را به همسرم نگفتم. اما وقتی دیدم او دست بردار نیست ماجرا را برای مرتضی تعریف کردم و مجبور به قتل راننده سرویس دخترمان شدیم.

قضات دادگاه سپس برای بررسی ادعاهای متهمان جلسه محاکمه را غیر علنی کرده و با دریافت آخرین دفاعیات متهمان برای صدور حکم وارد شور شدند.