رسانه ملی وحدت و همدلی جامعه را تقویت کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی بعد از ظهر دوشنبه در جمع مدیران صدا و سیمای مرکز گلستان افزود: این روزها که وسایل ارتباطی بیگانگان علیه ایران اسلامی و جوانان ما فعال است، نقش رسانه ملی سنگین تر از گذشته است.

وی اظهار داشت: پخش سریالها و فیلم ها، موسیقی و ... در رسانه ملی باید به گونه ای باشد که طبقات مختلف و محروم جامعه احساس شرم نکنند و در دام تجدد گرفتار نشوند.

وی از فراگیری برنامه های صدا و سیمای استان در توجه به اقوام استان قدردانی کرد.

محمد علی احمدی مدیرکل صدا و سیمای استان گلستان نیز گفت: از دغدغه های اصلی صدا و سیما بحث فرهنگ سازی حجاب و عفاف در جامعه است.

وی اظهار داشت: سند افق رسانه به عنوان برگ پرافتخار رسانه ملی در همه زمینه ها برنامه های سازمان یافته دارد.

مدیرکل صدا و سیمای استان گلستان عنوان کرد: برنامه ها و کارهای بزرگ و خلاقانه در صدا و سیما بر اساس افق رسانه تهیه و پیش بینی شده است.