به گزارش خبرنگار مهر، روسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور در پایان همایش سراسری که در دانشگاه پیام نور برگزار شده بود، بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کردند.

در مقدمه این بیانیه آمده است: راهبرد رهایی بخش "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" که در طلیعه سال جاری از سوی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اعلام شد، میثاق ملی و سیاست و تدبیر مبتنی بر حکمت، عزت و مصلحت نظام مقدس و مقتدر اسلامی و شاخص خط مشی عموم مردم در فعالیت های فردی و اجتماعی است.

همچنین تغییر دیدگاه و اصلاح نگرش و فرهنگ در رابطه با نوع و میزان تولید و مصرف، تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد، ارتباط هدفمند دانشگاه و صنعت، نیازسنجی و تحول متناسب در نظام آموزشی و پژوهشی، جهت گیری رساله ها و پایان نامه‌ها همسو با نیازهای بومی و ملی و سایر تغییرات در نظام آموزش عالی کاربردی نمودن علوم و فناوریهای نوین در جهت افزایش تولید و تأمین منافع ملی و حمایت شایسته از کار و سرمایه ایرانی از دیگر موارد اشاره روسای دانشگاه‌های کشور در این بیانیه است.

روسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در ادامه این بیانیه، بر پرورش و ارتقای روحیه خودباوری و تربیت نیروی انسانی با اعتماد به نفس و رواج این امر به عنوان یک فرهنگ غالب در بین دانش پژوهان و اندیشمندان، تولید بیش از پیش علم و هدایت حداکثری پروژه های پژوهشی و مقالات علمی در جهت حل مشکلات علمی و تخصصی حوزه های کاربردی، افزایش و ارتقای کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و دوره‌های دکتری پژوهش محور با هدف تولید علم نافع، افزایش قدرت دفاعی، نرم و هوشمند نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.

در بخش دیگری از این بیانیه بر تقویت مهارت و کار ایرانی با راه اندازی حداقل یک شرکت دانش بنیان توسط هر گروه آموزشی، گسترش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، ایجاد نهضت ساخت و تولید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی، اختصاص بودجه‌های ویژه برای تحقق آن، راه‌اندازی و تقویت ناشرین و پایگاههای اطلاعات علمی در مقیاس ملی و بین المللی از دیگر مواردی بود بر آن تاکید شده بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: شرکت کنند گان در همایش آموزش عالی، علم نافع و تولید ملی ضمن اشاره به ضرورت ارتقای کمی و کیفی مجلات علمی – پژوهشی معتبر داخلی به منظور ترویج یافته‌های تحقیقاتی ایران در مقیاس جهانی و ایجاد تسهیلات ویژه برای تحصیل دانشجویان در رشته‌های تخصصی اقتدار آفرین بر فراهم سازی حداکثری شرایط لازم برای برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و علمی کشور وعملیاتی شدن نقشه جامع علمی کشور و طرح آمایش آموزش عالی به منظور تحقق سند چشم‏انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 تاکید دارند.