حذف امتحان نهایی پایه پنجم ابتدایی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیرعرفی ظهر دوشنبه در همایش اصلاح بهبود نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در بوشهر اظهار داشت: در سال تحصیلی آینده و با اجرای سند تحول آموزش و پرورش امتحانات هماهنگ منطقهای (نهایی ) پایه پنجم ابتدایی حذف شده و امتحانات این پایه توسط مدارس برگزار میشود و امتحان نهائی در سال تحصیلی آینده برای پایه ششم ابتدائی برگزار میشود.
وی به تغییر آئین نامه ارزشیابی پایه اول راهنمائی اشاره کرد و افزود: باید شرایط برای دانشآموزان پایه اول راهنمایی به نوعی فراهم شود که دانشآموزان در محیطی آموزشی، با استرس کمتر و استفاده از توان معلمان پایههای تحصیلی را طی کنند.
عرفی افزود: در آئین نامه جدید دانشآموز این فرصت را دارد که کمبودهای آموزشی خود را در پایههای بالاتر جبران کند.
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: با توجه به افت نسبی آموزشی دانش آموزان در پایه اول متوسطه، نمره نیاوردن در یک یا دو درس و ماندن در آن پایه از مهمترین دغدغههای دانش آموزان در این مقطع اموزشی است.
وی اضافه کرد: در شیوه جدید سنجش به دانشآموز فرصت داده میشود، فرایند آموزش یادگیری خود را اصلاح کنند زیرا مردودی دانشآموزان هزینههای زیادی برای جامعه، خانواده و خود دانشآموزان به جا میگذارد.
عرفی به تشریح این شیوه ارزشیابی پرداخت و اظهار داشت: شیوه ارزشیابی جدید به معنی این نیست که دانشآموز نیازی به نمره آوردن در این درسها ندارد بلکه دانشآموز فرصت دارد تا پایان تحصیلات خود در مقطع متوسطه نمره قبولی را از این درسها بگیرد.
سیاست آموزش و پرورش ایجاد تحول در نگرشهاست
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: در دوران جدید، سیاست وزارت آموزش و پرورش ایجاد تحول در نگرشهاست به همین دلیل در بعد آموزش باید به سمتی برویم که دغدغههای بیجا و غیرقابل قبولی که خانوادهها و دانش آموزان نسبت به بحث ارزشیابی دارند را کم کنیم.
وی خواستار تبدیل محیط مدرسه و کلاس به بک محیط تربیتی شد و افزود: باید شرایط به گونهای فراهم شود که دانشاموزان برای یک زندگی و حیات طیبه آماده شوند در این مسیر آموزش به طور قطع جایگاه خود را خواهد داشت.
عرفی اضافه کرد: در سند تحول آموزش و پرورش هدف تنها توجه صرف به دانش آموز در کلاس درس نیست بلکه همه افعال و رفتار دانش آموزان باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه باید محیط مدرسه و کلاس به یک محیط امن و بیدغدغه برای تعالی دانشآموزان تبدیل شود، ادامه داد: به همین دلیل باید تا آنجایی که امکان دارد دغدغههایی که ناشی از آئیننامههاست را کم کنیم.
رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش به بیان ویژگیهای ارزشیابی پرداخت و افزود: ارزشیابی تنها عکسبرداری از وضعیت ثابت آموزشی نیست بلکه فیلمبرداری از ابتدا تا انتهای فرایند آموزش است و باید کل فرایند آموزش را رصد کند.
عرفی با اشاره به تاسیس بانک سوالات امتحانات نهایی، اضافه کرد: با تاسیس این بانک سعی کردهایم از توانمندی سایر همکاران برای تولید سوال استاندارد استفاده کنیم.
