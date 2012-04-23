کره جنوبی را در چند دقیقه پودر می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، کره شمالی امروز با صدور بیانیه ای تهدید کرد که نیروهای ویژه این کشور می توانند تنها در سه و یا چهار دقیقه بخش هایی از خاک کره جنوبی را به خاکستر تبدیل کنند.

در تهدید کره شمالی آمده که این کار (خاکستر کردن کره جنوبی) با استفاده از روش های خاصی که مختص خود پیونگ یانگ است انجام می شود.

تلویزیون رسمی کره شمالی با اعلام این تهدید اعلام کرد: هدف از حمله نیروهای ویژه خائنینی هستند که در پشت "لی میونگ باک" رئیس جمهور کره جنوبی قرار دارند، گروهی از جنایتکاران و گروهی از افراد شبیه موش که شامل رسانه های محافظه کاری هستند که در حال تخریب اعتقادات کره شمالی هستند.

در این بیانیه همچنین از الفاظ زشت علیه رئیس جمهور کره جنوبی استفاده شده است.

در این بیانیه به صراحت از نیروهای ویژه ارتش خلق کره نام برده شده و جزئیات بیشتری از این نیروهای منتشر نشده است. اما کارشناسان مسائل کره می گویند: از آنجا که در این بیانیه به صراحت از نیروهای ویژه کره شمالی نام برده شده می توان گفت که این تهدید کره شمالی با بقیه تهدیدها متفاوت است.

"پارک هیونگ جانگ" از محققان موسسه اتحاد ملی کره در سئول، در مورد این تهدید می گوید: من معتقدم که باید این تهدید را جدی گرفت. آنها گفته اند که این کار را به زودی انجام می دهند و این موضوع غیرعادی است.

به نوشته واشنگتن پست، از آنجا که لی میونگ باک پس از به قدرت رسیدن اقدام به قطع کمک های کره جنوبی به کره شمالی کرد، روابط دو کره به هم خورد و از آن زمان سئول و پیونگ یانگ انتقادات تندی را از هم انجام می دهند.

تنش های اخیر میان دو کشور که در پی اقدام پیونگ یانگ در پرتاب ماهواره به فضا به اوج خود رسید نیز موجب شده تا دو کشور به صراحت یکدیگر را تهدید کنند.

در همین رابطه تلویزیون کره شمالی نیز تصویری بزرگ از لی میونگ باک را پخش می کند که بر روی آن شعارهایی بر ضد رئیس جمهور کره جنوبی دیده می شود. در یکی از این شعارها آمده است: بیائید رگ کردن لی میونگ باک را که گروهی از موش ها را رهبری می کند قطع کنیم.