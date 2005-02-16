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۲۸ بهمن ۱۳۸۳، ۱۷:۰۱

مسجد جامعي ترور "رفيق حريري" را به وزير اطلاع رساني لبنان تسليت گفت

احمد مسجد جامعي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، طي پيامي به "ايلي فرزلي"، وزير اطلاع رساني جمهوري لبنان ضمن محكوم كردن ترور "رفيق حريري" نخست وزير پيشين اين كشور ،درگذشت وي و دو تن از وزيران كابينه و همراهانش را به دولت و ملت لبنان تسليت گفت.

به گزارش خبرگزاري مهر احمد مسجد جامعي حادثه تروريستي روزدوشنبه در بيروت را ادامه ترورهاي هدفمند در لبنان پس از جنايات مشابه قتل فرزند "احمد جبريل"، "ايلي حبيقه" و دو تن از مسوولان حزب الله در سه سال اخير تداعي مي كند كه هدفي جز بازگرداندن بي ثباتي و آشوب و بر هم زدن وحدت ملي لبنان در پي ندارد.

وي از كشور لبنان به عنوان كانون فرهنگ و تمدن اسلامي - مسيحي و الگوي همزيستي مسالمت آميز و گفتمان اديان و مذاهب و مهد آزادي بيان و انديشه ياد كرده و آورده است : لبنان يكي از سنگرهاي مهم مبارزات ضد توسعه طلبي حاكمان تل آويو و يكي از اهداف راهبردي صهيونيسم جهاني براي درهم شكستن مقاومت لبنان و فلسطين بوده است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن درخواست مغفرت براي رفيق حريري شخصيت ارزشمند و ملي لبنان اظهار اميدواري كرده است ، ملت فهيم لبنان اين حادثه را نيز مانند ديگر توطئه هاي سال گذشته با درايت پشت سر گذارند و بيش از پيش همبستگي و وحدت ملي خود را حفظ و دستاوردهاي مهم آن نخست وزير فقيد و شهيدان راه مبارزات تاريخي خود را پاس دارند.

مسجد جامعي در پايان پيام خود خاطرنشان كرده است: بي شك هدف دشمنان قسم خورده از حذف شخصيت ملي و موثري مانند "رفيق حريري" از صحنه هاي سياسي ، اقتصادي ، و اجتماعي لبنان و منطقه، ايجاد تفرقه و درهم شكستن همبستگي ملي و وحدت ملت مقاوم لبنان است و از خداوند مي خواهيم عزت، وحدت و همدلي اين ملت بيش از پيش از شر اهريمناني كه امنيت خويش را در پناه ناامني لبنان مي دانند ، مصون بماند.

 

 

کد مطلب 158445

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