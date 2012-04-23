منبع خبر رسانه‌ باید معلوم باشد/ سینمای امروز را با دوره پهلوی مقایسه نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی در حاشیه جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره خلیج فارس در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ساز و کارهای فعالیت سازمان سینمایی گفت: این سازمان همزمان با جشنواره فیلم فجر کارش را آغاز کرد، اما به هر حال تا نهایی شدن همه بخشهای آن، زمان لازم است. چرا که این اقدامی مانند، ادغام دو یا چند وزارتخانه در یکدیگر است.
وی افزود: در طول سال 91 این روند پیگیری میشود و بخشهای مختلف سازمان سینمایی مشخص خواهند شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سئوالی درباره انتقادهایی که از جانب برخی رسانهها نسبت به مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر الزام خبرگزاریها به درج منبع در خبرهایشان گفت: بر اساس تصمیم مجلس، خبرگزاریها و پایگاههای خبری را به مطبوعات ملحق شدهاند؛ یعنی قانون مطبوعات شامل حال خبرگزاریها و پایگاههای خبری هم میشود، اما لازم بود آئیننامه برای این کار نوشته شود و مجلس هم ما را ملزم به تدوین این آئیننامه کرد.
حسینی اضافه کرد: این آئیننامه نوشته شد و الان هم ابلاغ شده است. من هم تعجب میکنم که برخی نمایندگان مجلس گفتهاند که دولت خودش قانون جدیدی نوشته است؛ در حالی که اینگونه نیست و قانون جدیدی نوشته نشده و تنها آئیننامهای را که برای مصوبه مجلس لازم بود، تهیه کردهایم.
وی ادامه داد: به هر حال وقتی گفته میشود منبع آگاه، باید این منبع خبر معلوم باشد و این آئیننامه نیز در هیئت نظارت بر مطبوعات بررسی شده و هیچ محدودیتی را برای خبرگزاریها و پایگاههای خبری به دنبال ندارد، بلکه با هدف نظم دادن به امور نوشته شده است.
حسینی در پاسخ به سئوالی درباره ارتباط میان واکنشهای اخیر به دو فیلم «گشت ارشاد» و «خصوصی» و گمانهزنیها درباره تغییر برخی مدیران سینمایی گفت: درباره فیلمهای سینمایی همیشه دیدگاههای متفاوتی وجود دارد و اختلاف نظر هم همیشه وجود داشته است. به هر حال کشور ما یک کشور آزاد است و چند صدایی در آن وجود دارد و همه میتوانند نظر خود را بیان کنند.
وزیر ارشاد در عین حال تاکید کرد: کسانی که انتقاد میکنند، باید انصاف داشته باشند و نباید یکباره همه اهالی فرهنگ را به کفر و الحاد و بیدینی و بیغیرتی متهم کنند. البته ایرادهایی وجود دارد و ضعفها نیز باید گفته شود، اما در نظام اسلامی همه درد دین دارند و در پیشرفت کشور سهیم هستند.
وی افزود: در نظام اسلامی شایسته نیست که سینمای امروز را شبیه سینمای دوره پهلوی بدانیم و یا سینمای امروز را به سینمای دوره وزیری که هم اکنون در خارج از کشور است شبیه کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارشاد همچنین در پاسخ به سئوالی درباره حضور محمدباقر قالیباف و حجتالاسلام والمسلمین دکتر خاموشی در جلسه شورای عالی سینما گفت: قالیباف عضو شورای عالی سینما نیست، البته زمان تشکیل شورای عالی سینما هنوز قطعی نشده، اما آنچه که مهم است این است که در این شورا نظر تک تک افراد شنیده میشود، اما ملاک عملکرد ما نظر تک تک افراد نیست و برخی مسائل میتواند با هماهنگیهایی حل شود و نیازی نیست حتماً شورای عالی سینما آن را حل کند.
