نوسازی و توسعه صنایع در کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد بعداز ظهر دوشنبه در نشست نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان، افزود: ساختن استان هم نیازمند هماهنگی و همکاری بیش از پیش مجموعه مدیران استانی، شهرستانی، بخش خصوصی و همه مردم را دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به فرمان مقام معظم رهبری در چند سال اخیر و توجه ایشان به رشد مرحله‌ای و گام به گام حوزه اقتصادی اشاره کرد و افزود: این هدف‌گذاری‌ها برای رسیدن کشور به خودکفایی، استقلال و ماندن روی پای خود است.

وی بیان داشت: در پی فرامین رهبری عزیز در سالهای اخیر، سرعت، تنوع، گستردگی فعالیت‌هایی که در سطح کشور و این استان انجام شده بسیار ارزشمند است و اقدامات بسیاری تاکنون با همت، تدبیر و تلاش مسئولین انجام گرفته اما برای رسیدن به شرایط نسبی باید بیشتر تلاش کنیم.

نیکزاد تصریح کرد: سختی کار در کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ شرایط طبیعی و جغرافیایی وعدم توجه دولت‌های قبل به استان و فاصله گرفتن استان از سایر استانها دوچندان است و بی‌تردید ارزش کار مدیران را بیشتر کرده است اما باید برای تقویت فرهنگ کار و فعالیت و برگشت سرمایه در استان بیشتر تلاش کرد.

وی با بیان اینکه استان از نظر توانمندی و منابع و استعداد طبیعی در زمینه‌های متعددی منحصر به فردی است، گفت: استفاده از این پتانسیلها می‌تواند علاوه بر اشتغالزایی با کمترین سرمایه، بیشترین ارزش افزوده را برای استان به ارمغان آورد در صورتی که دستورالعمل‌های مدیران ارشد کشور را مدیران میانی به خوبی اجرا و مدیریت کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بابیان اینکه دولت از لحاظ منابع مالی استان را برای ارتقا و پیشرفت پشتیبانی می‌کند، افزود: کهگیلویه و بویراحمد استعدادها و ظرفیت‌های جغرافیایی و انسانی فراوانی دارد و از مناطق بکر و اصیل فرهنگی ایران نیز به شمار می‌رود و از سویی هم مردم انتظارات زیادی دارند براین اساس وجود چنین شرایطی زمینه تلاش را مضاعف کرده است.

نیکزاد با اشاره به اینکه نقطه به نطقه این استان از هر لحاظ جزو مناطق بکر ایران است که فعال کردن آنها تحول اساسی در توسعه استان ایجاد می‌کند، افزود: شرط تحقق این هدف شناختن توانمندی‌ها و امکانات واقعی استان، همدلی مسئولان، داشتن عشق و علاقه واقعی به مردم و غفلت نکردن از کارهای کلان، کوچک و جزئی است.

وی با بیان اینکه، توقع مردم استان برای هم ‌سطح شدن با سایر استان‌ها به جاست و فرصت و فضای لازم را برای تلاش و خدمت مدیران در استان دو چندان می‌کند، گفت: اقدامات کلان مدیران نباید آنها را از رسیدگی به مسایل جزئی دور نگه دارد.