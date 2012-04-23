چهار کتاب جدید حوزه خلیج فارس رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان پیشدار بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: کتابهای یاد شده سال گذشته برای اولین بار به چاپ رسیده که امسال در جزیره ابوموسی رونمایی می شود.

وی ادامه داد: یکی از این کتابها مجموعه آثار "شمس الدین محمد کیشی "است که توسط نجف جوکار تالیف شده است.

پیشدار اضافه کرد: شمس الدین محمد کیشی طبیب ، شاعر و فیلسوف سده هفتم هجری قمری بوده که به خاطر تدریس کتاب قانون ابن سینا در شیراز نیز اشتهار داشته است.

به گفته معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در این جشنواره کتاب خلیج همیشه فارس نوشته لیلی کرم پور نیز رونمایی می شود.

این کتاب با مقدمه پروفسور گارنیک آساطوریان رییس کرسی ایرانشناسی دانشگاه دولتی ایروان و توسط انتشارات آوای تاریخ به چاپ رسیده است.

در این کتاب 220صفحه ای نویسنده که دارای مدرک کارشناسی ارشد تاریخ با گرایش خلیج فارس است، موضوع خلیج فارس از دوران باستان تا دوره معاصر مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشدار اضافه کرد: پژوهش نامه خلیج فارس نیز در دو جلد چاپ شده که در دومین جشنواره بین المللی خلیج فارس رونمایی شده و از مولفان آنها تقدیر می شود.