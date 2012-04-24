شبکه نمایش خانگی محل "خلافکاران" می شود

بابائیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: به زودی قرار است تصویربرداری تله فیلم " خلافکاران" به کارگردانی همایون مجابی را آغاز کنیم. بازیگران این فیلم تلویزیونی که برای پخش در شبکه ویدئویی ساخته می شوند به زودی مشخص خواهند شد.

وی افزود: همچنین پیش تولید مجموعه تلویزیونی" تهران دربست" به کارگردانی بهروز خلجی نیز آغاز شده است. فیلمنامه این مجموعه به شبکه پنج سیما ارائه شده و با تصویب متن تصویربرداری این مجموعه در تهران آغاز می شود. این مجموعه در 13 قسمت 45 دقیقه ای ساخته می شود.

فیلمنامه" تهران دربست" که از مضمونی طنز و اجتماعی برخوردار است به سرپرستی محمود اصلانی نوشته شده است.عوامل پشت دوربین این مجموعه عبارتند از: مدیر تولید: مهدی احمدی، دستیار تهیه: اسماعیل کردی، تدوین و صداگذاری: حامد رضی محصول موسسه شکوفافیلم.

بهروز خلجی کارگردانی مجموعه‌های تلویزیونی "من نه منم"، "ترمه" و "همراه" را در کارنامه دارد.

