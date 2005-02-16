وزير علوم در گفت و گو با "مهر" : پذيرش دانشجو با اخذ شهريه به معني كاهش تعداد ظرفيت دانشگاه ها نيست // جمعيت دانشجويي كشور در طول برنامه چهارم توسعه افزايش مي يابد

دكتر جعفر توفيقي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود : دانشگاه هاي كشور طبق برنامه چهارم توسعه تعهداتي از نظر رشد جمعيت دانشجويي كشور دارند كه اين تعهدات را بايد به طور كامل انجام دهند.

وي تصريح كرد : كنكور هر سال برگزار مي شود و تعداد پذيرش دانشجو نيز مشخص است و هرگز از ظرفيت اصلي دانشگاه هاي دولتي كاسته نمي شود. به اين معني كه پذيرش دانشجو با اخذ بودجه در دانشگاه هاي مختلف به معني كاهش ظرفيت دانشگاه هاي دولتي نيست. كنكور همچنان برگزار مي شود و ظرفيت دانشگاه ها هرگز كاسته نخواهد شد.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري يادآور شد : در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه كشور روابط بين المللي دانشگاه هاي كشور و پذيرش دانشجو با مشاركت دانشگاه هاي خارجي مدنظر قرار گرفته است. البته تعداد دانشگاه هايي كه با مشاركت دانشگاه هاي خارج از كشور ايجاد مي شوند و به پذيرش دانشجو با اخذ شهريه اقدام مي كنند محدود است.

وي افزود : براي حفظ روابط بين الملل و همكاري با دانشگاه هاي معتبر خارجي برخي دانشگاه هاي معتبر داخل كشور به ايجاد دوره هاي مشترك يا مراكز مشترك علمي با دانشگاه هاي خارجي اقدام كرده اند.

وزير علوم خاطرنشان كرد : ايجاد چنين دانشگاه هايي و پذيرش دانشجو با پرداخت شهريه خارج از تسهيلاتي است كه در دانشگاه هاي دولتي ارائه مي دهيم و هرگز از ظرفيت و اعتبارات دانشگاه هاي دولتي كاسته نخواهد شد. مردم و به خصوص دانشجويان خيالشان نسبت به تعداد پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي دولتي و ارائه خدمات راحت باشد.