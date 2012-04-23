720 اثر به دبیرخانه جشنواره "نهادینه کردن مفاهیم دینی کودکان" ارسال شد

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشنواره نهادینه کردن مفاهیم دینی در سنین کودکی، ارائه روشهای جدید تربیتی و تدوین محتوای یکسان آموزش مسائل دینی در کودکان در مهدهای کودک است.

عباسی با اشاره به ارسال 724 اثر به دبیرخانه جشنواره نهادینه کردن مفاهیم دینی کودکان تصریح کرد: امیدواریم با برگزاری هر چه بهتر این جشنواره شاهد برگزاری بیشتر این قبیل جشنواره ها در کرمان باشیم.

وی گفت: محورهای ششگانه این جشنواره شامل مقاله، داستان، انیمیشن، شعر، طرح و نرم افزار هستند.

این مسئول ابراز داشت: نهادینه ‌کردن مفاهیم دینی در کودکان از بدو تولد تا شش سالگی تاثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت فرد دارد.

عباسی گفت: برگزاری این چنین جشنواره ها می تواند در نهادینه کردن فرهنگ دینی برای کودکان موثر باشد.

وی مدت زمان جشنواره مذکور را دو روز عنوان کرد و افزود: جشنواره نهادینه کردن مفاهیم دینی روزهای 9 و 10 اردیبهشت ماه در خانه شهر کرمان برگزار می شود.