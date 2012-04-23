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۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۲۴

عباسی:

720 اثر به دبیرخانه جشنواره "نهادینه کردن مفاهیم دینی کودکان" ارسال شد

720 اثر به دبیرخانه جشنواره "نهادینه کردن مفاهیم دینی کودکان" ارسال شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی کرمان از ارسال 724 اثر به دبیرخانه اولین جشنواره نهادینه کردن مفاهیم دینی کودکان در کرمان خبر داد.

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشنواره نهادینه کردن مفاهیم دینی در سنین کودکی، ارائه روشهای جدید تربیتی و تدوین محتوای یکسان آموزش مسائل دینی در کودکان در مهدهای کودک است.

عباسی با اشاره به ارسال 724 اثر به دبیرخانه جشنواره نهادینه کردن مفاهیم دینی کودکان تصریح کرد: امیدواریم با برگزاری هر چه بهتر این جشنواره شاهد برگزاری بیشتر این قبیل جشنواره ها در کرمان باشیم.

وی گفت: محورهای ششگانه این جشنواره شامل مقاله، داستان، انیمیشن، شعر، طرح و نرم افزار هستند.

این مسئول ابراز داشت: نهادینه ‌کردن مفاهیم دینی در کودکان از بدو تولد تا شش سالگی تاثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت فرد دارد.

عباسی گفت: برگزاری این چنین جشنواره ها می تواند در نهادینه کردن فرهنگ دینی برای کودکان موثر باشد.

وی مدت زمان جشنواره مذکور را دو روز عنوان کرد و افزود: جشنواره نهادینه کردن مفاهیم دینی روزهای 9 و 10 اردیبهشت ماه در خانه شهر کرمان برگزار می شود.

کد مطلب 1584497

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