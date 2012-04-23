مناظره 2 کاندیدا در دانشگاه لرستان/ شرکت 1500 دانشجو در اردوهای "گل گشت"

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مطلوبی در این رابطه اظهار داشت: مناظره ابراهیم آقامحمدی و محمد رضا ملکشاهی راد دو کاندیدای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه شهرستان های خرم آباد و چگنی 10 اردیبهشت در دانشگاه لرستان برگزار می شود.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان بیان داشت: این مناظره حول مسائل مختلف برگزار می شود.

شرکت 1500 دانشجو در اردوهای "گل گشت"

مدیر کل اداره فرهنگی دانشگاه لرستان گفت: تا پایان اردیبهشت ماه 1500 نفر از دانشجویان دانشگاه لرستان در اردوهای تفریحی "گل گشت" شرکت می کنند.

حامین احمدی در این رابطه گفت: 1500 نفر از دانشجویان دانشگاه لرستان تا پایان اردیبهشت ماه به صورت هفتگی در اردوهای تفریحی "گل گشت" که در مناطق تفریحی لرستان برگزار می شوند شرکت می کنند.

وی افزود: این اردوها در قالب اردوهای تفکیکی در امام زاده محمد، پیرشمس الدین، دارحوض و کهمان الشتر و کاکا رضا برگزار می شوند.

مدیر کل اداره فرهنگی دانشگاه لرستان گفت: در این اردوها برنامه های متنوع فرهنگی و مذهبی با حضور روحانیون همراه برگزار می شود.

رعایت قانون و شرع در کرسی‌های آزاداندیشی ضروری است

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه لرستان گفت: رعایت قانون و شرع در کرسی‌های آزاداندیشی ضروری است.

حجت الاسلام خدایی در جلسه هیئت کرسیهای آزاداندیشی دانشگاه لرستان تصریح کرد: رعایت دو عنصر مهم قانون و شرع در کرسی های آزاداندیشی ضروری است.

وی افزود: در برگزاری کرسی ها باید حدود و قصور قانون شکسته نشده و به هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی توهین نشود و در نهایت رعایت اخلاق مدنظر قرار گیرد.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه لرستان بر ضرورت حفظ حرمت ارکان نظام و ائمه اطهار به عنوان خطوط قرمز نظام تاکید کرد و بیان داشت: موضع گیری در قبال کرسیها باید با تدبیر بیشتری صورت بگیرد.

در این جلسه ضمن موافقت با برگزاری کرسی آزاد اندیشی با عنوان "هدف حسینی دیروز، سنت گمشده امروز" در روز 12 اردیبهشت، بر ضرورت انتخاب داوران متخصص برای کرسی های آزاد اندیشی به تناسب موضوع کرسی تاکید و زمان برگزاری کرسی آزاد اندیشی "دانشجو، مطالبه گر، عدالت خواه" بنابر درخواست جامعه اسلامی دانشجویان به شنبه نهم اردیبهشت ماه موکول شد.

بازدید مسئولان از خوابگاههای خواهران دانشگاه لرستان

مسئولان حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه از خوابگاههای خواهران دانشگاه لرستان بازدید کردند.

در این بازدید دکتر مهدی شاهین معاون دانشجویی دانشگاه لرستان به همراه مدیر امور دانشجویی، رئیس اداره خوابگاهها، سرپرست اداره تغذیه و مسئول اتوماسیون دانشگاه از خوابگاههای دخترانه دولتی دانشگاه بازدید کردند.

دراین بازدید که به صورت سرزده انجام شد، از هر سه خوابگاه دخترانه حضرت خدیجه (س)، حضرت زینب(س) و فاطمیه(س) بازدید به عمل آمد و طی این بازدید دانشجویان به بیان مشکلات خود پیرامون تغذیه و خوابگاه پرداختند.

قنبر دزفول رئیس اداره خوابگاههای دانشگاه لرستان هدف از این بازدید را رسیدگی به امکانات رفاهی دانشجویان و رفع مشکلات خوابگاهی برشمرد و افزود: درخواست دانشجویان برای ارتقا امکانات رفاهی پیگیری خواهد شد.

معاونت طرح و توسعه عمرانی در دانشگاه لرستان تشکیل شد

رئیس دانشگاه لرستان از تشکیل معاونت طرح و توسعه عمرانی در این دانشگاه لرستان خبر داد.

دکتر حسن زمانیان در مراسم معرفی معاون طرح و توسعه عمرانی دانشگاه لرستان با بیان اینکه به پشتیبانی دولت این دانشگاه در مسیر توسعه قرار گرفته است، عنوان کرد: ما استحقاق این را داریم که جزء دانشگاههای برتر و توسعه یافته و درجه یک کشور باشیم.

وی ادامه داد: دانشگاه لرستان به خودباوری رسیده و همین امر باعث پیشرفت و توسعه این دانشگاه خواهد شد.

در این مراسم دکتر مجتبی حسینی به عنوان معاون طرح و توسعه عمرانی دانشگاه لرستان معرفی شد.

تودیع و معارفه رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان

بنابر این گزارش همچنین جلسه تودیع و معارفه رئیس دانشکده علوم پایه با حضور رئیس دانشگاه لرستان، معاونین و مدیران دانشگاه برگزار شد.

رئیس دانشگاه لرستان در این مراسم عنوان کرد: دانشکده علوم پایه بدنه اصلی دانشگاه لرستان است و این دانشگاه با دانشکده علوم شکل گرفته و هر روز بزرگتر و بالنده تر شده است.

حسن زمانیان با بیان اینکه جایگاه دانشکده علوم پایه جایگاه خاصی و محور اصلی دانشگاه است، ادامه داد: در حال حاضر این دانشکده با داشتن 13 رشته دکترا از مهمترین و بزرگترین دانشکدههای دانشگاه لرستان است.

وی با بیان این مطلب که همه این مسئولیت ها امانت هستند، گفت: مهم این است که در فرصت خدمتی که پیش آمده با چه دیدی به مسئله نگاه و چگونه از این فرصت استفاده کنیم.

در این مراسم ضمن تقدیر از دکتر فرهادی رئیس قبلی دانشکده علوم پایه دکتر محسن عادلی به عنوان رئیس جدید دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان معرفی شد.