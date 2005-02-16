رئيس دانشگاه كاشان : تفويض اختيار امور به دانشگاه ها نبايد موجب كاهش كمك دولت به آموزش عالي شود // دانشگاه ها نگران كاهش كمك هاي دولت در طول برنامه چهارم توسعه هستند

دكتر حسن دقيق در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : سال هاست كه دانشگاه ها زير نظر هيئت امناي خود اداره مي شود تنها با هيئت امنايي شدن دانشگاه ها، دامنه اختيارات هيئت امناها بيشتر شده است و بودجه دولت كه در قالب بعضي محدوديت ها در اختيار دانشگاه ها قرار مي گرفت با حذف محدوديت ها و تنگناها راحت تر در اختيار دانشگاه ها قرار مي گيرد.

وي تصريح كرد : با قانون جديد حضور هيئت امناها در اداره امور دانشگاهي پر رنگ تر خواهد شد و دانشگاه ها از نظر مالي مستقل خواهند شد. قبل از اين هم دانشگاه ها از بسياري از بندهاي ديوان مالياتي كشور معاف بودند ولي در سال آينده با هيئت امنايي شدن دانشگاه ها موارد ديگري از بندهاي مالياتي نيز از دوش دانشگاه ها برداشته مي شود.

اكنون اين نگراني وجود دارد كه با طرح هيئت امنايي شدن دانشگاه ها ، حمايت دولت كمتر شده و تنگناهاي مالي كه در اين دو سال اخير دانشگاه ها با آن مواجه بوده اند افزايش يابد

رئيس دانشگاه كاشان خاطرنشان كرد : موفقيت طرح هيئت امنايي شدن دانشگاه ها وابسته به نحوه اجراي اين طرح در داخل دانشگاه ها و همچنين برخورد مسئولان دولتي دارد. دولت بايد كماكان خود را متولي كمك به امور آموزش عالي كشور بداند و تصور كم رنگ تر شدن مسئوليت خود را نداشته باشد.

وي ياد آور شد : اكنون اين نگراني وجود دارد كه با طرح هيئت امنايي شدن دانشگاه ها ، حمايت دولت كمتر شده و تنگناهاي مالي كه در اين دو سال اخير دانشگاه ها با آن مواجه بوده اند افزايش يابد.

دكتر حسن دقيق افزود : هيئت امناي دانشگاه ها بايد با ايجاد آيين نامه هاي جامع تر سبب مصرف بهينه بودجه و اداره بهتر دانشگاه شوند.

هيئت امناي دانشگاه ها بايد با ايجاد آيين نامه هاي جامع تر سبب مصرف بهينه بودجه و اداره بهتر دانشگاه شوند

وي افزود : در برنامه سوم توسعه كشور، دانشگاه هاي كشور 30 درصد از اعتبارات خود را از طريق درآمدهاي خارج از دانشگاه بدست مي آوردند. به عنوان مثال با پذيرش دانشجوي نوبت دوم، اجراي پروژه ها و پژوهش هاي دستگاه ها و صنايع، ارائه خدمات آزمايشگاهي به صنايع و نهادها و ... دانشگاه ها بخشي از اعتبارات خود را تامين مي كردند. در طرح جديد با حذف مقررات دست و پاگير اميدواريم روند مثبتي در جهت افزايش درآمد دانشگاه ها و اختصاص آن به مسائل آموزشي و پژوهشي ايجاد شود.