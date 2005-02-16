رئيس دانشگاه كاشان : تفويض اختيار امور به دانشگاه ها نبايد موجب كاهش كمك دولت به آموزش عالي شود // دانشگاه ها نگران كاهش كمك هاي دولت در طول برنامه چهارم توسعه هستند

دكتر حسن دقيق در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : سال هاست كه دانشگاه ها زير نظر هيئت امناي خود اداره مي شود تنها با هيئت امنايي شدن دانشگاه ها، دامنه اختيارات هيئت امناها بيشتر شده است و بودجه دولت كه در قالب بعضي محدوديت ها در اختيار دانشگاه ها قرار مي گرفت با حذف محدوديت ها و تنگناها راحت تر در اختيار دانشگاه ها قرار مي گيرد.
وي تصريح كرد : با قانون جديد حضور هيئت امناها در اداره امور دانشگاهي پر رنگ تر خواهد شد و دانشگاه ها از نظر مالي مستقل خواهند شد. قبل از اين هم دانشگاه ها از بسياري از بندهاي ديوان مالياتي كشور معاف بودند ولي در سال آينده با هيئت امنايي شدن دانشگاه ها موارد ديگري از بندهاي مالياتي نيز از دوش دانشگاه ها برداشته مي شود.
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اكنون اين نگراني وجود دارد كه با طرح هيئت امنايي شدن دانشگاه ها ، حمايت دولت كمتر شده و تنگناهاي مالي كه در اين دو سال اخير دانشگاه ها با آن مواجه بوده اند افزايش يابد
وي ياد آور شد : اكنون اين نگراني وجود دارد كه با طرح هيئت امنايي شدن دانشگاه ها ، حمايت دولت كمتر شده و تنگناهاي مالي كه در اين دو سال اخير دانشگاه ها با آن مواجه بوده اند افزايش يابد.
دكتر حسن دقيق افزود : هيئت امناي دانشگاه ها بايد با ايجاد آيين نامه هاي جامع تر سبب مصرف بهينه بودجه و اداره بهتر دانشگاه شوند.
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هيئت امناي دانشگاه ها بايد با ايجاد آيين نامه هاي جامع تر سبب مصرف بهينه بودجه و اداره بهتر دانشگاه شوند
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