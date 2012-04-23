مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی ورامین خردادماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زاهدی ظهر دوشنبه در حاشیه نشست هیئتهای ورزشی و مدیران سالنهای دولتی شهرستان ورامین که در سالن ورزشی انقلاب برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال گذشته به دلیل مشکلات مالی مراسم تجلیل از قهرمانان برگزار نشد، اما دوم خردادماه امسال مراسم تجلیل برگزار خواهیم شد، حتی اگر نهادی این اداره را حمایت نکند.

وی بیان کرد: تجلیل از قهرمانان یک دهه اخیر از ابتدای سال 80 تا انتهای سال 90 نیز معرفی خواهند شد.

زاهدی اضافه کرد: در پایان سال آینده سه هیئت برتر را با توجه به امتیازبندی انتخاب و معرفی می شوند که ارائه و اجرای طرح نو، قهرمان پروری و ... جزو نمرات است و همچنین ضعیف ترین هیئت نیز انتخاب خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین یادآور شد: هیئتها باید موضوع تیم سازی را در دستور کار قرار دهند نه تیم داری تا بتوان با مدیریت به موفقیتهای بسیاری دست یافت.

وی افزود: چند هیئت در این منطقه به انجمن تبدیل شدند که پرورش اندام و آمادگی جسمانی را شامل می شود و این اتفاق و صلاحدید با نظر وزارت ورزش و جوانان انجام شده است.

زاهدی در خصوص بیمه ورزشکاران نیز بیان کرد: هیچ هیئتی مسابقه ای برگزار نخواهد کرد مگر اینکه کارت بیمه ورزشکاران آن کامل باشد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین ادامه داد: اگر ورزشکاری در ورامین فعالیت می کند باید کارت بیمه داشته باشد.