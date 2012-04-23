جریمه 21 میلیونی قاچاقچیان موتور سیکلتهای خارجی

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با اعلام پلیس آگاهی شهرستان دیلم سه هزار و 530 لیتر فراورده های برشناسایی وضبط شد گفت: پرونده هایی دراین خصوص درشعب تعزیرات حکومتی شهرستان مطرح وموردرسیدگی قرارگرفت که پس از انجام تحقیقات لازم وسیرمراحل قانونی متخلفان به پرداخت بیش از 9 میلیون تومان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند.

وی افزود: همچنین ماموران پلیس آگاهی شهرستان نیراستان اردبیل طی بازرسیهای خود مقادیر کالای قاچاق شامل انواع البسه، لامپ کم مصرف، پارچه ولوازم ارایشی وبهداشتی را شناسایی وتوقیف کردند که پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی در تعزیرات متخلفان به 18 میلیون تومان جریمه در حق دولت محکوم شدند.

رئیس گشتهای تعزیرات حکومتی گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباداستان هم طی بازرسی مقادیری البسه ،پتو، ادکلن ،کیف ویک دستگاه موتورسیکلت خارجی قاچاق کشف کردند که پس از طی مراحل قانونی در تعزیرات متهمان به 21 میلیون تومان جریمه نقدی در حق دولت محکوم شدند.