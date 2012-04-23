یک هزار میلیارد ریال تسهیلات به توسعه بخش کشاورزی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر نیازی افزود: این تسهیلات با سود هفت درصد و باز پرداخت هشت ساله به دارندگان طرح های توسعه کشاورزی اختصاص می یابد.

وی از در دست اجرا بودن بیش از صد طرح کشاورزی در استان خبر داد و افزود: تلاش می شود این میزان اعتبار، تا پایان امسال به طرح های توسعه کشاورزی اعطا شود.

وی سهم تخصیصی آب استان از آب رودخانه کارون را 150 میلیون متر مکعب عنوان و تصریح کرد: میزان تخصیص آب از رودخانه زاینده رود نیز 50 میلیون متر مکعب است که تلاش می شود این میزان تخصیص مجاز در اجرای این طرح ها اجرایی شود.

هشدار امور عشایر چهار محال و بختیاری درخصوص کوچ زود هنگام عشایر

مدیر کل امور عشایر چهار محال و بختیاری در خصوص کوچ زود هنگام عشایر به مراتع این استان هشدار داد.

خالد طاهری با اشاره به آغاز کوچ زود هنگام عشایر از استانهای همجوار به چهار محال و بختیاری، گفت: در صورت مشاهده کوچ نشینان در مراتع پروانه چرای گوسفندان آنها باطل خواهد شد.

وی ادامه داد: سالانه 10 هزار هکتار از مساحت مراتع چهار محال و بختیاری تخریب می شود.

وی بیان داشت: بر اساس ضوابط تقویم، کوچ بهاره از اول خرداد ماه شروع می شود و عشایر می توانند به مدت 100 روز دام خود را به مراتع ییلاقی استان چهار محال و بختیاری وارد کنند.

مدیر کل امور عشایر چهار محال و بختیاری با اشاره به خشکسالی های اخیر، کوچ زود هنگام عشایر را عامل اصلی تخریب مراتع استان چهار محال و بختیاری دانست و افزود: منابع طبیعی چهار محال و بختیاری هم به منظور جلوگیری از تخریب مراتع استان با بستن ایل راه ها از ورود زود هنگام عشایر جلوگیری می کنند.



اشتغال 200 نفر در شهرستان فارسان با راه اندازی مجتمع های گلخانه ای و دامداری

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان گفت: با راه اندازی مجتمع های گلخانه ای و دامداری زمینه اشتغال 200 نفر فراهم می شود.

ابراهیم شیرانی افزود: 18 مجتمع گلخانه ای در زمینی به وسعت 12 هکتار در جونقان راه اندازی می شود.

وی افزود: دو هزار و 500میلیون ریال برای احداث مجتمع ها اختصاص یافت.

وی از ساخت واحدهای دامداری در جونقان خبرداد و گفت: در مرحله نخست 40 واحد دامداری در 30 هکتار آماده بهره برداری است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان به تخصیص سه هزار و 700میلیون ریال اعتبار برای راه اندازی این واحدها اشاره و تصریح کرد: با بهره برداری از این مجتمع ها زمینه اشتغال 116نفر به صورت مستقیم فراهم می شود.

آغاز عملیات مبارزه با علف های هرز در مزارع شهرستان کیار



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار از شروع عملیات مبارزه با علفهای هرز در مزارع این شهرستان خبر داد.

رستم ولی پور گفت: هم اکنون 360هکتار از مزارع گندم این شهرستان علیه علف های هرز سمپاشی شده است.

وی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گندم شهرستان کیار شش هزار و 200 هکتار است، افزود: از جمله مهمترین علف های هرز مزارع گندم این شهرستان به ویژه در سال جاری زراعی می توان به ازمک، کنگر صحرایی، ترب وحشی، سر شکافته و کسبک اشاره کرد.

وی بیان داشت: تناوب، استفاده از بذرهای اصلاح شده، شخم و کشت به موقع مزارع از مهمترین راهکارهای کنترل علف های هرز هستند که نقش موثری در ارتقاء کیفیت محصولات دارند.

عملیات مبارزه با علف های هرز گندم در مزارع آلوده شهرستان کیار از فروردین ماه آغاز شده و متناسب با شرایط آب و هوا ادامه دارد.

آموزش بیش از پنج هزاربهره بردار بخش کشاورزی در فارسان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان گفت: بیش ازپنج هزار روز بهره بردار بخش کشاورزی در فارسان آموزش دیدند.

ابراهیم شیرانی اظهار داشت: ارتقای دانش، بینش و مهارت بهره برداران بخش کشاورزی و آموزش های ترویجی از اهداف برگزاری این دوره های آموزشی است.

وی افزود: این دوره ها در قالب کارگاه های یک روزه، آموزش انفرادی، روز مزرعه و همایش در زمینه های مختلف کشاورزی و دامپروری برگزار شد.