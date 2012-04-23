به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو عصر امروز به همراه حجت الاسلام سید حسن خمینی و روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در مرقد بنیانگذار انقلاب اسلامی با آرمان های امام راحل (ره) تجدید بیعت کرد.

وی در این مراسم خطاب به سید حسن خمینی، گفت: تمام دغدغه ما در دانشگاه آزاد دین، اسلام و فرهنگ است و فرهنگ و اسلام نخستین دغدغه ما در دانشگاه آزاد اسلامی به شمار می آید. در دست راست ما پرچم اسلام و فرهنگ است و دومین پرچم ما ارتقاء کیفی در آموزش و پژوهش است.

دانشجو همچنین تاکید کرد: ما علم را به صورت شمشیر درست نمی کنیم که به دست دشمن بسپاریم و در این راه قول می دهیم که با استثمار و استعمار مبارزه کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش خود تاکید کرد که از دانشگاه آزاد اسلامی دانش آموختگان معتقد، کارآمد، متعهد و دلسوز دانش آموخته خواهند شد و توسعه کمی مقاطع کاردانی و کارشناسی فعلا مد نظر نیست و از سوی دیگر به توسعه تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا خواهیم پرداخت تا مردم کشورمان مجبور نباشند فرزندانشان را به کشورهای دیگر برای ادامه تحصیل بفرستند.

وی تاکید کرد که دوره جدید دانشگاه آزاد با ریاست جدید به معنای نفی مدیران پیشین این دانشگاه نیست و هر کس می خواهد دوست داشتن و محبتش را به من نشان دهد به جاسبی محبت کند.