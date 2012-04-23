اولتیماتوم شهردار به مدیران شهری/ تا پایان هفته چاله ای در شهر نباشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده در نشست بررسی راهکارهای تحقق طرح نهضت آسفالت کرج در جمع مدیران 12 گانه شهرداری، معاونین خدمات شهری مناطق همچنین روسا و مدیران سازمان عمران و نوسازی شهرداری با تاکید بر این مهم افزود: سیاست اجرایی کردن طرح نهضت آسفالت در کرج، تامین زیرساختهای لازم شهری که آسفالت از مهمترین آنها است، است.

این مسئول با بیان اینکه، اجرای طرح های زیرساختی و زیربنایی از جمله آسفالت و مرمت معابر عبور مرور باید در راستای اجرای دیگر پروژه های عمرانی شهر صورت گیرد، گفت: طرح های مختلف شهری در مجموعه مدیریت شهری به گونه طراحی و کارشناسی شده اند که مکمل یکدیگر باشد.

آقازاده، خروجی اجرای طرح نهضت آسفالت با توجه به راه اندازی کارخانه تولید آسفالت شهرداری کرج را مثبت ارزیابی کرد و اذعان داشت: این کارخانه که امکان تولید 240 تن آسفالت را دارد، نقش بسزایی در بهبود وضعیت معابر و خیابان های سطح شهر دارد.

شهردار کرج تاکید کرد: بهسازی آسفالت معابر اصلی و فرعی مناطق شهری این کلانشهر تنها توجیه منطقی راه اندازی کارخانه آسفالت و اجرای طرح نهضت آسفالت است که طی اجرای آن باید همه شریان ها و معابر اصلی این کلانشهر در مدت زمان تعیین شده، مرمت و آسفالت شوند.

فعالیت شش اکیپ لکه گیری معابر



مدیر منطقه 10 شهرداری کرج گفت: به منظور تسهیل در تردد شهروندان و همچنین تامین رفاه و ایمنی شهری، نهضت آسفالت معابر دراین منطقه با جدیت در حال اجرا است.



افراسیاب شجاعی افزود: هم اکنون شش اکیپ با شش دستگاه خودرو نیسان و یک دستگاه خودرو گرم کن عملیات لکه گیری و روکش آسفالت معابر در این منطقه را آغاز کرده اند.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در روند آسفالت خیابانها و کوچه ها با هدف رفاه و آسایش و جلب رضایت شهروندان به عنوان یکی از محورهای کاری شهرداری در سال جاری است، ادامه داد: کار شهرداری سازندگی و آبادانی است و شهرداری با تمام توان و ظرفیت خویش علیرغم مشکلات مالی و منابع درآمدی در راستای رفع محرومیت و عمرانی و آبادانی سطح منطقه تلاش می کند.



گاراژهای جمع‌آوری زباله‌های خشک در کرج ساماندهی می شوند



معاون فنی و اجرایی سازمان پسماند شهرداری کرج از ساماندهی جمع آوری زباله های خشک در کرج خبر داد.



محسن زارع عنوان کرد: از ادامه فعالیت افرادی که زباله های خشک را جمع آوری می کنند و همچنین گاراژهای جمع آوری زباله های خشک جلوگیری می شود.

وی از وجود بیش از 300 گاراژ جمع آوری زباله های خشک در کرج خبر داد و افزود‌: خریداری زباله های خشک و قابل بازیافت از طریق افرادی با عنوان نان خشکی و جمع آوری آن در گاراژهای ذکر شده مشکلات عدیده ای را برای شهر ایجاد کرده است.

ساماندهی جاده مخصوص کرج آغاز شد



شهردار کرج از آغاز ساماندهی و بهسازی جاده مخصوص کرج خبردادو گفت: اجرای طرح های عمرانی با هدف ساماندهی ورودی ها و مبادی شهر امری بسیار ضروری است.



سید علی آقازاده در بازدید سر زده از منطقه 11 شهرداری کرج بر ساماندهی و جاده مخصوص کرج با توجه به اهمیت این جاده به عنوان یکی از مهمترین ورودی های کرج تاکید کرد و افزود: مدیریت شهری به طور ویژه ای نسبت به اجرای طرح های مربوط به ساماندهی جاده مخصوص اقدام می کند.

وی با تاکید بر اینکه، ورودی های کلانشهر کرج با توجه به آمار بالای تردد باید متناسب با شان و جایگاه این کلانشهر باشد، عنوان کرد: اجرای طرح های عمرانی با هدف ساماندهی ورودی ها و مبادی شهر امری بسیار ضروری است.



طرح جهادی مرمت معابر پیش نیاز طرح بزرگ نهضت آسفالت



مدیر منطقه پنج شهرداری کرج از اجرای طرح مرمت معابر و خیابان های اصلی و فرعی این منطقه در راستای اجرای طرح بزرگ نهضت آسفالت خبرداد.



علیرضا رحیمی با اعلام این خبر افزود: اجرای طرح جهادی مرمت خیابان ها و معابر سطح منطقه در قالب پر کردن چاله های ایجاد شده همچنین ناهمواری های سطح معابر اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه، هم اکنون مرحله‌ آغازین طرح نهضت آسفالت در کرج در مناطق 12 گانه در حال اجرا می باشد، عنوان کرد: اجرای طرح ضربتی مرمت و لکه گیری خیابان های سطح منطقه با هدف رفع مشکلات و معضلات شهروندان و فراهم آوردن زمینه های آسان تردد وسایل نقلیه صورت گررفته است.

این مسئول با اشاره به تاکید و دستور شهردار مبنی بر اجرای طرح بزرگ نهضت آسفالت در کرج اظهارداشت: با توجه به این مهم اجرای طرح نهضت آسفالت به طور ویژه در دستور کار شهرداری منطقه 5 قرار گرفت.



اجرای طرح جهادی عملیات لکه گیری و آسفالت معابر اصلی



سرپرست منطقه چهار شهرداری کرج از اجرای طرح جهادی عملیات لکه گیری و آسفالت معابر اصلی این منطقه خبرداد.



عباس سعیدی کیا ضمن اعلام این خبر افزود: این طرح با توجه به سیاست های سال جدید شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تحقق اجرای نهضت آسفالت در برنامه های کاری شهرداری منطقه قرار گرفته است.

وی اظهارداشت: بر این اساس مقرر شد، شهرداری های مناطق 12گانه شهرداری کرج اهم فعالیت ها و برنامه های خود را در این راستا قرار داده و این مهم را به نحو مطلوبی به مرحله اجرا درآورند.

این مسئول در خصوص چگونگی اجرای طرح جهادی عملیات لکه گیری و آسفالت معابر منطقه 4 شهرداری کرج عنوان کرد: در اجرای این طرح سه اکیپ اجرایی به صورت سیار در سطح منطقه تردد می کنند و به محض مشاهده خرابی آسفالت و چاله ها اقدام به لکه گیری و مرمت آسفالت می کنند.