اولتیماتوم شهردار به مدیران شهری/ تا پایان هفته چاله ای در شهر نباشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده در نشست بررسی راهکارهای تحقق طرح نهضت آسفالت کرج در جمع مدیران 12 گانه شهرداری، معاونین خدمات شهری مناطق همچنین روسا و مدیران سازمان عمران و نوسازی شهرداری با تاکید بر این مهم افزود: سیاست اجرایی کردن طرح نهضت آسفالت در کرج، تامین زیرساختهای لازم شهری که آسفالت از مهمترین آنها است، است.
این مسئول با بیان اینکه، اجرای طرح های زیرساختی و زیربنایی از جمله آسفالت و مرمت معابر عبور مرور باید در راستای اجرای دیگر پروژه های عمرانی شهر صورت گیرد، گفت: طرح های مختلف شهری در مجموعه مدیریت شهری به گونه طراحی و کارشناسی شده اند که مکمل یکدیگر باشد.
مدیر منطقه 10 شهرداری کرج گفت: به منظور تسهیل در تردد شهروندان و همچنین تامین رفاه و ایمنی شهری، نهضت آسفالت معابر دراین منطقه با جدیت در حال اجرا است.
افراسیاب شجاعی افزود: هم اکنون شش اکیپ با شش دستگاه خودرو نیسان و یک دستگاه خودرو گرم کن عملیات لکه گیری و روکش آسفالت معابر در این منطقه را آغاز کرده اند.
گاراژهای جمعآوری زبالههای خشک در کرج ساماندهی می شوند
معاون فنی و اجرایی سازمان پسماند شهرداری کرج از ساماندهی جمع آوری زباله های خشک در کرج خبر داد.
محسن زارع عنوان کرد: از ادامه فعالیت افرادی که زباله های خشک را جمع آوری می کنند و همچنین گاراژهای جمع آوری زباله های خشک جلوگیری می شود.
شهردار کرج از آغاز ساماندهی و بهسازی جاده مخصوص کرج خبردادو گفت: اجرای طرح های عمرانی با هدف ساماندهی ورودی ها و مبادی شهر امری بسیار ضروری است.
سید علی آقازاده در بازدید سر زده از منطقه 11 شهرداری کرج بر ساماندهی و جاده مخصوص کرج با توجه به اهمیت این جاده به عنوان یکی از مهمترین ورودی های کرج تاکید کرد و افزود: مدیریت شهری به طور ویژه ای نسبت به اجرای طرح های مربوط به ساماندهی جاده مخصوص اقدام می کند.
طرح جهادی مرمت معابر پیش نیاز طرح بزرگ نهضت آسفالت
مدیر منطقه پنج شهرداری کرج از اجرای طرح مرمت معابر و خیابان های اصلی و فرعی این منطقه در راستای اجرای طرح بزرگ نهضت آسفالت خبرداد.
علیرضا رحیمی با اعلام این خبر افزود: اجرای طرح جهادی مرمت خیابان ها و معابر سطح منطقه در قالب پر کردن چاله های ایجاد شده همچنین ناهمواری های سطح معابر اجرایی شده است.
اجرای طرح جهادی عملیات لکه گیری و آسفالت معابر اصلی
سرپرست منطقه چهار شهرداری کرج از اجرای طرح جهادی عملیات لکه گیری و آسفالت معابر اصلی این منطقه خبرداد.
عباس سعیدی کیا ضمن اعلام این خبر افزود: این طرح با توجه به سیاست های سال جدید شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تحقق اجرای نهضت آسفالت در برنامه های کاری شهرداری منطقه قرار گرفته است.
نظر شما