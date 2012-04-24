به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزائی اصل پیش از ظهر سه شنبه در نشست توجیهی نمایندگان فرماندار در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان سنندج اظهار داشت: مرحله اول انتخابات و حضور پرشور مردم نشان دهنده بصیرت و آگاهی آنها در راستای دفاع از نظام اسلامی بود.

وی ضمن ابراز رضایت و تقدیراز عملکرد مجریان در مرحله اول برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان سنندج خواستار حساسیت و دقت عمل بیشتر آنها در مرحله دوم انتخابات شد و افزود: در این مرحله نیز باید شاهد رعایت کامل قوانین و مقررات باشیم.

فرماندار شهرستان سنندج با اعلام اینکه مرحله اول انتخابات نمایش حماسه ای از بصیرت و بینش مردم شهرستان سنندج بود گفت: در انتخابات 12 اسفند ماه بیش از 136هزار نفر از واجدین شرایط در شهرستان سنندج در پای صندوق های اخذ رای حضور یافتند که نسبت به انتخابات دور قبل تعداد مشارکت کنندگان بیش از 48 هزار نفر افزایش یافت.

وی عنوان کرد: یکی از عوامل این مشارکت حماسی و آگاهانه در مرحله اول انتخابات، عملکرد و اقدام قانونی مجریان و همچنین اطمینان خاطر مردم نسبت به امانتداری مجریان بود که باید این روند نیز با دقت هر چه تمامتر در مرحله دوم انتخابات مورد توجه قرار گیرد.

میرزایی اصل گفت: اهمیت برگزاری باشکوه دور دوم انتخابات کمتر از مرحله اول نیست و حتی حساسیت های آن از برخی جهات به مراتب بیشتر از مرحله اول است.

وی در پایان نمایندگان فرماندار را مسئول تام الاختیار در شعب اخذ رای و عامل حفظ نظم و آرامش عنوان کرد و اهتمام ویژه و همچنین دقت عمل آنها را در برگزاری مرحله دوم انتخابات خواستار شد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار سنندج در ادامه این نشست به بیان برخی قوانین و مقررات و همچنین تفاوت های اجرایی مرحله دوم انتخابات پرداخت.

بیژن زندیه گفت: مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در 15 اردیبهشت ماه برگزار می شود و تمامی متولدان پیش از 15 اردیبهشت 1373 به شرط آنکه در مرحله اول در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران شرکت کرده باشند، می توانند در این انتخابات حضور پیدا کنند.