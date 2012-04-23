  1. سیاست
۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۲۰

امروز در دانشگاه تهران؛

مراسم تقدیر از مادران شهدای هسته ای برگزار شد

مراسم تقدیر از مادران شهدای هسته ای - مادر شهید احمدی روشن و شهید مسعود علی ‌محمدی - در دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) طی مراسمی در دانشگاه تهران از تعدادی از مادران شهدای دفاع مقدس، مادران شهدای هسته ای تقدیر شد.

در این مراسم غلامحسن الهام مشاور حقوقی رئیس جمهور به ایراد سخنرانی پرداخت و از جایگاه ویژه مادران بویژه مادران شهدای هسته ای تقدیر و تشکر کرد.

همچنین در این مراسم تقدیر از مادران شهدای هسته‌ای از مادران و همسران شهیدان مصطفی احمدی روشن و شهید مسعود علی ‌محمدی  تقدیر شد.

این مراسم بعد از ظهر امروز و با حضور فعالان دانشجویی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.

