به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین «جشنواره فرهنگ، پویایی و سلامت» که در دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) برگزار شد، در اولین نشست تخصصی با موضوع «آسیب شناسی طلاق» یک روز پس از آغاز این جشنواره، بصیرنیا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز به عنوان یکی از سخنرانان در این همایش اظهارنظر کرد.

وی با طرح موضوع آسیب شناسی طلاق به مشکلات اکثر جوامع کنونی و معضلات متعدد اجتماعی اشاره داشت و با بیان نظریات موجود در خصوص آسیب شناسی طلاق به بسط موضوع پرداخت.

وی عنوان کرد: آثار و تبعات ناشی از طلاق به دلایل مختلفی بر جامعه که بنیان اصلی آن نیز خانواده محسوب می شود تحمیل می شود که در نتیجه ممکن است موجب بحران اجتماعی شود.

بصیرنیا به آهنگ رو به رشد و فزاینده طلاق در تمام کشورها اشاره کرد و اظهار داشت: اگرچه آهنگ وقوع طلاق در سطح شهرستان کرج رو به رشد بوده اما این رشد خیلی پرشتاب تند به نظر نمی رسد لیکن برای ما حتی طرح یک پرونده طلاق که منتهی به فروپاشی یک خانواده می شود هم زیاد بوده و هم خسران در پی دارد.

این مسئول در ادامه سخنان خود به عوامل مختلف منجر به طلاق میان زوجین پرداخت و گفت: سه عامل عمده موجب طلاق در سطح شهرستان است که می توان به عدم آشنایی زوجین به مهارتهای زندگی خویشاوندی، اعتیاد و دخالت اطرافیان اشاره کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز گفت: دلایل دیگری نیز وجود دارد که مقام معظم رهبری در فرمایشات هوشمندانه خود از آن به عنوان شبیخون فرهنگی یاد کرده اند. متأسفانه رسانه های صهیونیستی و در رأس آن هالیود با تولید برنامه های متنوع و تشکیل شبکه های ماهواره ای متعدد سعی بر جایگزینی و شیوع فرهنگ غربی بجای فرهنگ اسلامی و ملی ما را دارند و با این کار صدمات جبران ناپذیری به بنیان فرهنگ و جامعه و از همه مهم تر خانواده ها می زنند.

وی در پایان با اشاره به گرایش افراد به سوی جامعه حسی و ارزش گذاری تمامی ارزش ها بر اساس پول و دارایی، که نهایتاً موجب از میان رفتن هنجارها و در نتیجه ایجاد آسیب اجتماعی طلاق خواهد شد به سخنان خود پایان بخشید.

عدم پذیرش خانواده از علل مهم گرایش به اعتیاد

رئیس کل دادگستری البرز گفت: از علل مهم روی آوردن به اعتیاد مجدد عدم پذیرش خانواده و عدم مراقبت بعد از درمان است.

در نخستین سمینار فرهنگ، پویایی و سلامت که در دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) در استان البرز آغاز به کار کرد، در یک نشست تخصصی با موضوع «اعتیاد و آسیب های روانی و اجتماعی» مهدوی راد رئیس کل دادگستری استان البرز سخنرانِ ویژه بود.

محمد صادق مهدوی راد دخطاب به جوانان حاضر در همایش گفت: جوانان میوه های رسیده ی جوامع بشری، لطیف، حساس، شاداب و... هستند و نباید آنان را به پژمردگی کشاند و جوانی آنقدر مهم است که حضرت علی (ع)می فرماید: «تندرستی و جوانی را آنگاه که از دست دادی، قدرش را می دانی» .

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه سخنان خود گفت: در سال 74 در خصوص اعتیاد مطالعات و تحقیقاتی را داشتم که موضوع پایان نامه ام را در خصوص «علل عدم موفقیت مدیریت درمان اعتیاد در بین جوانان استانهای مرکزی و تهران تعیین کردم.

وی ادامه داد: با انتخاب چند فرضیه و مطالعه و بررسی روی آن به این نتیجه رسیدیم که علل روی آوردن به اعتیاد مجدد عدم پذیرش خانواده و عدم مراقبت بعد از درمان، عدم پذیرش کارفرما و بطور کلی جامعه است. وقتی که معتادی را درمان می کنند و به اجتماع بر می گردد، جامعه امکان پذیرش مجدد آن را ندارد این در حالی است که اعتیاد نوعی بیماری است و معتاد هم بیمار جسمی و هم بیمار روانی است که البته همه پژوهشگران ، روانشناسان و پزشکان معتقد به درمان و نه مجازات هستند.

این مسئول گفت: جامعه شناسان نیز حضور بیش از حد افراد ناسازگار در جامعه را معضل مهم می پندارند اما ما و جامعه جهانی معتاد را مجرم می انگاریم و او را محبوس می کنیم، یا در دادگاهها محدود می کنیم و یا به شلاق مجازات می کنیم. جامعه ی ما اعم از پدر و مادر، دوستان، کارفرما و اهالی محله معتاد را جرثومه فساد می دانند و هیچگونه اعتمادی به معتاد ندارند و شاید رفتار آنها را ناشی از عکس العمل می پندارند.

مهدوی راد عنوان کرد: جامعه، محاکم و مراکز درمانی به لحاظ عدم توجه به اصول و موازین مدیریتی و تخصصی ناتوان از جلوگیری گسترش اعتیاد می باشند و بالطبع از روی آوردن مجدد معتادین به اعتیاد عاجزند و با گسترش اعتیاد و معتادین در جامعه، ناگزیر بیماری به بدنه ی جامعه سرایت می نماید که جا دارد جامعه نیز از این جهت مضطرب و نگران باشد.

وی افزود: اکثر محققین و پژوهشگران در تحقیقات خود عدم پذیرش و تنفر جامعه نسبت به معتاد را از عوامل مؤثر گرایش مجدد افراد به اعتیاد مجدد دانسته اند.

وی ادامه داد: معتادان خود «خرده فرهنگها» را تشکیل می دهند. زیرا جامعه آنها را طرد و آنان مجدداً و به ناچار به گروهی که آنان را می پذیرد (معتادان) روی می آورند. بسیاری از پژوهش ها نشان می دهد که هنوز هم، نظرات و نگرش جامعه نسبت به معتادان بسیار منفی و انزجارآمیز است.

رئیس کل دادگستری استان البزر به دورکیم، آسیب شناس و جامعه شناس اشاره کرد و گفت: چنانچه فرد به هر دلیلی از جامعه طرد شود و از «تقسیم کار» اخراج شود همبستگی اش با جامعه کم می شود و این گسستگی باعث بروز مشکل و فساد در جامعه می شود.

وی تصریح کرد: چنانچه جامعه توقع و انتظارات بیجا از معتاد داشته باشد و دستورات غیراصولی همراه با فشار و اجبار نسبت به معتادان یا فرد اجتماعی روا دارد، این تعادل بهم می خورد زیرا معتادان خصوصیات خاص دارند و لازم است شناخته شود و مطابق شناخت و ویژگیهایشان با انها رفتار کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: اسلام مشوق صله ارحام، مهر و محبت به همنوعان و اخوت و برادری بین مسلمانان است. ائمه اطهار(ع) و پیغمبر گرامی (ص) سفارشها و تأکیدات فراوانی در ارتباط با مسئولیت مؤمنین نسبت به حل مشکلات همدیگر، بی خبر نبودن از همسایه و مؤمنین و نظیر آن دارند. همچنانکه ادبیات فارسی نیز مشحون از معنایی است که متأثر از روح اسلام، انسانها را به تعاون و همدلی و همدردی دعوت می کند.

وی در پایان با اشاره به دکتر خدیوی زند گفت: وی در پژوهش خود نتیجه گرفته که در حال حاضر جامعه ایرانی معتادان را طرد می کند و معتادان یکی از علل بازگشت خود به اعتیاد مجدد را عدم پذیرش جامعه تلقی می کند.