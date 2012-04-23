4500 نفر مجری انتخابات در گرگان هستند

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از لحاظ درصد مشارکت توانست رتبه پنجم را در کشور کسب کند که تثبیت رتبه استان در انتخابات مجلس هشتم بوده است.

وی اظهار داشت: با حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای مرحله دوم انتخابات نیز به نحو مطلوب در استان برگزار شود.

استاندار گلستان اظهار داشت: ما تجربه انتخابات تمام رایانه ای را در مرحله اول در علی آبادکتول داشتیم و در دوره دوم در گرگان و آق قلا نیز انتخابات تمام رایانه ای است.

به گزارش مهر، مرحله دوم انتخابات مجلس نهم 15 اردیبهشت ماه برگزار می شود.