۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۱۱

قناعت:

4500 نفر مجری انتخابات در گرگان هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: چهار هزار و 500 نفر برای برگزاری انتخابات در استان آماده هستند و تدابیر لازم اتخاذ شده است.

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از لحاظ درصد مشارکت توانست رتبه پنجم را در کشور کسب کند که تثبیت رتبه استان در انتخابات مجلس هشتم بوده است.

وی اظهار داشت:  با حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای مرحله دوم انتخابات نیز به نحو مطلوب در استان برگزار شود.

استاندار گلستان اظهار داشت: ما تجربه انتخابات تمام رایانه ای را در مرحله اول در علی آبادکتول داشتیم و در دوره دوم در گرگان و آق قلا نیز انتخابات تمام رایانه ای است. 

به گزارش مهر، مرحله دوم انتخابات مجلس نهم 15 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

