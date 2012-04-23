مهلت ارسال مقالات به همایش "الگوی اسلامی جوان ایرانی" تمدید شد

بهرام رشیدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آخرین مهلت ارسال مقالات به همایش بین المللی "الگوی اسلامی جوان ایرانی" تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری است.

وی با اشاره به زمان برگزاری این همایش در استان لرستان بیان داشت: این همایش خردادماه سالجاری در استان برگزار خواهد شد.

دبیر مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به برگزاری این همایش در چهار بخش مبانی، رویکردها، چالشها و راهکارها، یادآور شد: محورهای برگزاری همایش، شرایط ارسال مقالات و پوستر آن در سایت همایش موجود است.

رشیدی نیا ادامه داد: "جوان، جهاد، ایثار و شهادت"، "جوان، ولایت، بصیرت و بیداری اسلامی"، "جوان، نشاط، امید و آرمان خواهی"، "جوان، اشتغال، ازدواج و تربیت دینی"، "جوان، عدالت، پیشرفت، جامعه اسلامی" و "جوان، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم" از دیگر محورهای این همایش است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طراحی پوستر همایش به سه زبان بیان داشت: پوستر همایش بین المللی "الگوی اسلامی جوان ایرانی" به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی ترجمه و توزیع شده است.

رشیدی نیا بیان داشت: علاقمندان، اندیشمندان و صاحب نظران می توانند مقالات خود را به نشانی جمهوری اسلامی ایران - لرستان - خرم آباد - دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ارسال کنند.

دبیر مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان ادامه داد: علاوه بر سایت همایش علاقمندان می توانند از جای جای دنیا با شماره تماس 986612207484+ تماس برقرار کنند.

رشیدی نیا با بیان اینکه این همایش در راستای منویات رهبر معظم انقلاب پیرامون جوانان برگزار می شود، تصریح کرد: با توجه به تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر معرفی جوان ایرانی پرورش یافته در دامان انقلاب اسلامی به جهانیان این مجمع تصمیم به برگزاری این همایش بین المللی گرفته است.