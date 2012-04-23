شورای نگهبان لایحه استرداد مجرمین بین ایران و تاجیکستان را مغایر شرع دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان ، این شورا لایحه اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی) را مغایر اصل 77 قانون اساسی تشخیص داد.

لایحه اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی) مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 31/01/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود: نظر به اینکه مطابق بند (1) ماده (47)، اصلاحیه معموله در اساسنامه با توجه به بند (3) آن برای همه اعضاء لازم‌الاجراء می‌گردد، مغایر اصل 77 قانون اساسی است.

لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان

شورای نگهبان همچنین لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان را مغایر با موازین شرع تشخیص داد.



لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان، مصوب جلسه مورخ پانزدهم فروردین ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 30/01/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود: همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله ماده (1) و بند (1) ماده (7) و ماده (9) اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه کشور تاجیکستان و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

لایحه حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و گینه بیسائو مغایر شرع شناخته نشد

شورای نگهبان لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گینه بیسائو را نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.



لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گینه بیسائو مصوب جلسه مورخ پانزدهم فروردین ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 30/01/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تایید اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی

همچنین شورای نگهبان « اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی » را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 30/01/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.