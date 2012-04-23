6700 حکم بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور در یزد صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله فلاح زاده ظهر دوشنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته کارگر اظهار داشت: بیش از 11 هزار درخواست به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد ارسال شد و با تشکیل 470 جلسه کمیته های بدوی و تجدیدنظر، بالغ بر 9هزار پرونده بررسی شد و شش هزار و 788 حکم بر اساس اعلام اداره کل تامین اجتماعی استان یزد صادر شد.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح اصلاح ساختار واحدهای تولیدی در استان یزد افزود: برای بهسازی و نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی و صنعتی استان یزد، بر اساس طرح اصلاح ساختار، تاکنون این طرح در 11 شرکت در استان یزد اجرا شده و دو هزار و 400 نفر از کارگران آن زیر پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته و پس از پایان طرح دوباره به کار اشتغال یافته اند.

مجوز بیش از 10 هزار شغل خانگی در یزد صادر شد

فلاح ‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد مشاغل خانگی در استان یزد، عنوان کرد: تاکنون مجوز 10 هزار و 414 شغل خانگی در استان یزد ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: از این تعداد هشت هزار و 810 طرح به بانک معرفی شده و مبلغ 113 هزار و 591 میلیون ریال به این طرح‌ ها، تسهیلات پرداخت شده است.

تشکلهای کارگری استان یزد افزایش می یابد

فلاح‌ زاده همچنین با اشاره به فعالیت تشکل ‌های کارگری در استان یزد بیان داشت: در حال حاضر 183 تشکل کارگری در استان یزد تشکیل شده که بنا داریم این تشکل‌ها را در سال جاری به 400 مورد برسانیم.

وی با اشاره به برنامه های هفته کارگر عنوان کرد: در این هفته برنامه‌ های متعددی از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد برگزار خواهد شد که از آن جمله می توان به گلباران مقبره شهید صدوقی، بازدید از چند واحد تولیدی موفق، اعزام کارگران نمونه استان یزد برای دیدار با مقام معظم رهبری، دیدار تشکل‌های کارگری با امام جمعه یزد، حضور کارگران در برنامه دوچرخه‌ سواری، حضور گسترده کارگران در نمازجمعه، برگزاری نشست سه ‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما و ... اشاره کرد.

از پنجم تا دوازدهم اردیبهشت ماه به عنوان هفته کارگر تعیین و نامگذاری شده است.