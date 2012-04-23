به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفرپور اظهار داشت: در حال حاضر در شهر بهارستان سه باب کتابخانه تحت مدیریت نهاد کتابخانه‌های کل کشور فعالیت می‌کنند.

وی افزود: تعداد اعضای فعال کتابخانه‌های بهارستان رادر سال گذشته شش هزار نفر بود که امسال این تعداد با رشد سه برابری به 18 هزار نفر رسیده است.

جعفرپور با بیان اینکه بر اساس سند نهضت مطالعه مفید باید تا سال 1404 معادل 35 درصد از جمعیت هر شهرستان عضو کتابخانه‌های عمومی باشند، تصریح کرد: سرانه عضویت مردم در کتابخانه‌ها برای امسال هفت درصد تعیین شده بود در حالیکه که در شهر بهارستان 20 در صد از مردم عضو کتابخانه‌های عمومی هستند.

رئیس اداره کتابخانه‌های شهرستان اصفهان برگزاری جشنواره کودک، همایش پیاده روی و تعامل با مدارس منطقه در هفته کتاب امسال را از مهمترین عوامل ترغیب مردم به عضو شدن در کتابخانه های عمومی عنوان کرد.

وی با اشاره به آمار مطلوب عضویت در کتابخانه‌های شهری اظهار داشت: باید برای روستاهای اطراف بهارستان هم برنامه ریزی مناسبی در نطر گرفته شود تا روستائیان نیز از مقوله کتاب و کتابخوانی بهره‌مند شوند.

روستاهای فاقد کتابخانه صاحب کتابخانه می‌شوند

غلام‌رضا یاوری اظهار داشت: 294 میلیون تومان به بحث توسعه و تجهیز کتابخانه‌های روستایی اختصاص یافته است.

وی افزود: به منظور بهره‌مندی هموطنان روستایی از امکانات کتابخانه‌ای توسعه و تجهیز کتابخانه‌های روستایی بر اساس اولویت‌های موجود اقدام می‌شود.

مدیر کل کتابخانه های استان اصفهان با اشاره به دیدار خود با سرپرست امور روستایی استان تصریح کرد: این نشست با هدف بحث و بررسی در خصوص مفاد تفاهم نامه منعقد شده مابین نهاد کتابخانه‌های عمومی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد.

یاوری ادامه داد: طبق توافقات به عمل آمده در این نشست قرار شد فهرست روستاهای فاقد کتابخانه توسط اداره کل کتابخانه‌های استان در اختیار دفتر امور روستایی قرار گیرد تا بر اساس اولویت‌های موجود نسبت به اختصاص مکان و راه اندازی کتابخانه‌های روستایی اقدام شود.