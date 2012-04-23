دانشگاههای قزوین در برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی فعال می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست مشترک رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی که عصر دوشنبه در دفتر نهاد برگزار شد بر ضرورت برپایی کرسی های آزاد اندیشی در مراکز دانشگاهی تاکید شد.



حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در این نشست گفت: دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در سال جاری همکاری های گسترده‌ای را در خصوص کرسی های آزاداندیشی خواهد داشت و برای این منظور کمیته ها و برنامه های ویژه ای فعال می شود.



وی گفت: بسیاری از برنامه هایی که در دانشگاهها و مراکز علمی برگزار می شود در جایگاه کرسی آزاد اندیشی نیست و با موضوعاتی مانند سخنرانی، مناظره، گفتگو فرق می کند لذا این کرسی ها باید بر اساس الگوی استانداردی که جهاد دانشگاهی آن را تدوین کرده اجرا شود.

عابدینی یادآورشد: دفتر نهاد نسبت به برگزاری این کرسی ها حمایت لازم را انجام خواهد داد.



در این نشست رحیم حداد عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین نیز به طرح دیدگاههای خود در زمینه برگزاری هر چه بهتر کرسی های آزاد اندیشی در این دانشگاه پرداخت.



وی افزود: موضوع کرسی های آزاد اندیشی در جلسات مختلف دانشگاه دنبال می شود و بزودی جلسات دیگری نیز برای تسریع در اجرایی شدن این کار فرهنگی تشکیل خواهد شد.



فائزی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان هم گزارشی از فعالیت ها و برنامه های کرسی آزاد اندیشی جهاد دانشگاهی استان در دانشگاهای استان ارائه داد.



وی گفت: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) بیش از هر دانشگاه دیگر استان برای برگزاری کرسی های آزاد اندیشی ظرفیت و توانمندی دارد و با تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص برگزاری این کرسی ها در حوزه و دانشگاه امیدواریم این کار امسال به طور جدی دنبال شود.



معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان قزوین با تصریح براینکه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در بسیاری از دانشگاهها مغفول مانده، افزود: جهاد دانشگاهی آمادگی دارد بر اساس شیوه والگوی استاندارد و با تمام امکانات فکری و جهادی خود برای رونق گرفتن این کرسی ها در دانشگاهها به ویژه دانشگاه بین المللی که بنام حضرت امام خمینی(ره) مزین است تلاش کند.



وی از تشکیل تیم های داوری خلاق و کارآمد برای این منظور در جهاد دانشگاهی خبر داد و یادآورشد: جهاد دانشگاهی آئین نامه و شاخص استاندارد این نشست ها را تهیه و تدوین کرده و آمادگی دارد آن را در اختیار همه مدیران و مسئولان دانشگاههای استان قرار دهد.