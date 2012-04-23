اطلاع رسانی و شفاف سازی ضرورت برگزاری انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شریعت نژاد در جلسه مشترک ستاد انتخابات استان و فرمانداران با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی به منظور تسهیل امور انتخابات اظهار داشت: باید با ایجاد محیطی سالم زمینه های بدبینی در انتخابات را خنثی کنیم.

وی گفت: فرمانداران باید با استفاده از ظرفیت های اطلاع رسانی، شفاف سازی، اذهان و افکار عمومی را در خصوص سلامت انتخابات روشن کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با بیان اینکه برگزاری انتخابات در حقیقت تبلور اراده و خواست مردم است، افزود: محیط انتخابات را باید از آلودگی پاک کنیم و نگذاریم افراد یا گروههایی از جامعه با ایجاد جو و فشار سیاسی انتخابات را تحت الشعاع خود قرار دهند و آن را از مسیر اصلی دور کنند.

شریعت نژاد بیان داشت: در دور اول انتخابات شاهد حضور حماسی و دشمن شکن مردم لرستان در پای صندوقهای رأی بودیم که نشانگر عزم راسخ، بینش عمیق و اعتقاد مردم متعهد لرستان به اندیشه و آرمانهای انقلاب و پاسخی کوبنده و دندان شکن به بدخواهان و توطئه های دشمنان است.

لرستان جزو پنج استان امن کشور است

معاون سیاسی امنیتی لرستان در جمع مبلغین اعزامی ایام فاطمیه در استان لرستان گفت: خرم آباد از اولین شهرهایی بود که قبل از پیروزی انقلاب در این شهر حکومت نظامی برقرار شد که با مبارزه امت حزب الله و جوانان با غیرت خرم آباد حکومت نظامی دوامی نداشت و شکسته شد.

وی گفت: در زمان دفاع مقدس نیز جوانان لرستان حضور در جبهه و پشت جبهه را داشتند و در بعضی از مناطق جنگی که دشمن سرسختانه حمله می کرد جوانان لرستان به آن مناطق اعزام می شدند و در مقابل دشمن مقاومت جانانه می کردند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین با ارائه گزارشی از شرایط اقلیمی و جمعیت استان در حوزه شهری و روستایی گفت: جمعیت عشایری استان کمتر از 12 درصد است.

وی گفت: لرستان دارای بافت اجتماعی و فرهنگی مطلوب و مناسبی است و مردم این استان همگی شیعه هستند.

شریعت نژاد تصریح کرد: استان لرستان حداقل در هشت سال اخیر از لحاظ امنیتی و عمومی جزو پنج استان آرام کشور بوده است.

شریعت نژاد در ادامه سخنان خود گفت: حضور پر از خیر و برکت روحانیون مبلغ در استان لرستان باعث افزایش آگاهی های دینی و فرهنگی مردم در روستاها، بخشها و مناطق دور افتاده می شود.