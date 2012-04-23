به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال با برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان لرستان در روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه 91 موافقت کرد.

مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان لرستان 18 اردیبهشت در خرم آباد برگزار خواهد شد و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در این مجمع حضور خواهد یافت.

همچنین در صورت امکان و وجود زمان کفاشیان تماشاگر ویژه بازی برگشت تیم‌های گهر دورود و ایرانجوان بوشهر در بازی برگشت پلی‌آف لیگ برتر که روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه برگزار می شود، خواهد بود.

در حال حاضر حیدر(همایون) بهاروند رئیس هیئت فوتبال لرستان است و ثبت نام نامزدها برای شرکت در این انتخابات به صورت رسمی توسط اداره کل ورزش و جوانان لرستان آغاز شده است.

همه چیز برای صعود گهر مهیاست

تیم فوتبال گهر زاگرس میزبان دیدار برگشت پلی‌آف لیگ دسته اول شد تا همه چیز برای صعود این تیم مهیا باشد.

قرعه‌کشی میزبان دیدار رفت و برگشت پلی‌آف لیگ دسته اول ایران در محل فدراسیون فوتبال بین تیم‌های ایرانجوان بوشهر و گهر زاگرس برگزار شد و بر همین اساس ایرانجوان در بازی رفت در بوشهر میزبان این دیدار شد و گهر نیز بازی برگشت را در دورود لرستان میزبانی خواهد کرد.

همچنین تاریخ این دیدار نیز به خاطر برگزاری مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در لرستان و بوشهر دچار تغییر شد و در حالی‌ که قرار بود این دیدارها ۸ و ۱۴ اردیبهشت برگزار شود به ساعت 17 روزهای سه‌شنبه ۱۲ و ۱۹ اردیبهشت موکول شد.