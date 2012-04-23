گازرسانی به شش هزار مشترک در کنگان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان شهرستان کنگان اظهار داشت: در سالهای اخیر اقدامات بسیار زیادی در زمینه گاز‌رسانی به نقاط مختلف شهرستان کنگان صورت گرفته است.

وی به گازرسانی به همه شهرهای شهرستان کنگان اشاره کرد و افزود: شهرهای کنگان، عسلویه، سیراف، نخل‌ تقی و بنک گازرسانی شده‌اند و برنامه‌ داریم روستاهای این شهرستان نیز تحت پوشش شبکه گاز سراسری قرار بگیرند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر اضافه کرد: دولت نهم و دهم توجه خاصی به پروژه‌های گازرسانی به نقاط شهری استان بوشهر داشته که در همین راستا گازرسانی به بسیاری از شهرهای استان بوشهر انجام شده و برخی از شهرها نیز در حال گازرسانی هستند.

وی ادامه داد: برای گازرسانی به شهرستان کنگان 320 کیلومتر شبکه گازرسانی ایجاد شده که به شش هزار مشترک گازرسانی شده است و بیش از هشت هزار و 500 انشعاب در این شهرستان داشته‌ایم.

حسینی گازرسانی به شهرک‌های صنعتی و صنایع بزرگ را از اولویت‌های شرکت گاز استان بوشهر معرفی کرد و بیان داشت: پتروشیمی مبین، نیروگاه بعثت عسلویه و کارخانه سیمان ساروج از مهمترین بخشهای صنعتی شهرستان کنگان هستند که عملیات گازرسانی به انها انجام شده است.

وی از گاز رسانی به پنج جایگاه "سی.ان.جی" در شهرستان کنگان خبر داد و گفت: همه تلاش خود را برای گازرسانی به نقاط مختلف این شهرستان به کار گرفته‌ایم و امیدواریم بتوانیم در سال جاری نیز همین روند را ادامه دهیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر اظهار داشت: برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد و عملیات گازرسانی به نقاط مختلف استان بوشهر را با جدیت دنبال خواهیم کرد.