60 درصد حامیان طرح اکرام کارکنان دولت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آذر اسماعیلی عصر دوشنبه در دیدار با مدیرکل بانوان و خانواده استان اردبیل اضافه کرد: 12 درصد دیگر از حامیان این طرح را نیز اصناف و بازاریان تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه مهمترین بحث در حوزه‌ طرح اکرام کمیته‌ امداد جذب و نگهداشت حامی است، عنوان کرد: بیش از 85درصد حامی یابی در کمیته امداد کشور توسط حوزه‌ حمایت انجام می گیرد.



اسماعیلی همچنین با اشاره به اینکه بیشتر خانواده های تحت حمایت نهاد کمیته امداد را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند، افزود: هم اکنون از خانواده های تحت حمایت یک میلیون و 800 هزار نفر زنان سرپرست خانوار هستند.

وی با اشاره به نقش این زنان به عنوان ستون خانواده یادآور شد: در رسیدگی به امور خانواده ها به ویژه ایتام، اولویت بندی خانواده ها بر اساس نیاز و تزریق منابع در راستای رفع نیاز آنان صورت می گیرد.



معاون حمایتهای اجتماعی کمیته امداد کشور با بیان اینکه سیاست جدید امداد در راستای توانمندسازی خانواده ها در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، تصریح کرد:‌ ایجاد مشاغل خانگی یکی از برنامه های محوری کمیته ‌امداد در این حوزه است.

به گفته وی با ایجاد مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار می توانند بدون اینکه از محیط خانواده جدا شوند در چرخه‌ اقتصادی فعالیت داشته و از این طریق امرار معاش کنند.