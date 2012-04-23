به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم عزاداری ایام فاطمیه در دانشگاه مازندران با اشاره به نامگذاری امسال به سال حمایت از تولید ملی گفت: تلاش برای توسعه و گسترش علوم تنها وظیفه دانشگاه ها نیست بلکه انسان با دو بال اندیشه و ایمان و عقل و علم به رشد، تعالی خواهد رسید و دانشگاهیان باید به امور معنوی و ایمانی در کنار علم اندوزی ها توجه داشته باشند.

وی با اشاره به عزم دانشگاهیان در تحقق موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تصریح کرد: جامعه دانشگاهی باید در راستای منویات مقام معظم رهبری نقشه خود در تولید ملی را تهیه کند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه تولید علم در کشوربه خصوص در دانشگاههای باید به تولید ملی ختم شود، اظهار داشت: تولید علم زمینه ساز افزایش دیگر تولیدات بوده و باید به تولید ملی تبدیل شود و دانشگاهیان سربازان تولید در کل کشور هستند.

طبرسی، پیشرفت های حاصل از تلاشهای درون کشور را افتخاری بزرگ دانست و گفت: این پیشرفت ها در سایه نظام اسلامی و تلاش دانشگاهیان محقق شد و از عوامل اصلی افتخار، عزت و سربلندی ایران اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه تولید علم در کشور به خصوص در دانشگاهها باید به تولید ملی ختم شود بیان داشت: تولید علم زمینه ساز افزایش دیگر تولیدات بوده و باید به تولید ملی تبدیل شود و دانشگاهیان سربازان تولید در کل کشور هستند.

وی افزود: دانشگاه سازنده و عالم پرور باید دانش مدار و دین مدار بوده تا بتوانیم به خودکفایی و خود اتکایی ملی دست یابیم.

طبرسی با بیان فضائل اخلاقی حضرت فاطمه زهرا(س) بر تبیین ابعاد شخصیتی این حضرت برای اقشار مردم تاکید کرد و ادامه داد: ایام فاطمیه فرصتی مناسب برای شناخت بیشتر آن حضرت است تا با شناخت و بصیرت نسبت به شخصیت ایشان از زندگی و سیره آن بزرگوار درس بگیریم.