ایجاد شهرکهای گلخانه ای در گرمسار

به گزارش خبرنگارمهر، شاهپورعلایی مقدم عصر دوشنبه در جلسه ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی که درمحل فرمانداری گرمسار برگزار شد، از اختصاص 245 میلیارد تومان برای توسعه بخش کشاورزی در استان سمنان خبر داد و افزود: امسال دولت سرمایه گذاری جدیدی در بخش کشاورزی کرده است.

وجود دلالان بزرگترین مشکل برای کشاورزی کشور

مقام عالی دولت در شهرستان گرمسار تصریح کرد: آن چیزی که امروز مشکل بزرگ برای کشاورزی کشور مسحوب می شود وجود دلالان در این بخش است.

علایی مقدم با اشاره به اینکه تولیدات گلخانه ای از لحاظ اقتصادی برای شهرستان گرمسار به صرفه است، افزود: شهرهای گرمسار و آرادان و ایوانکی از لحاظ زمین محدودیت ندارند ولی از لحاظ منابع آبی بسیار محدود هستند.

استفاده 92 درصد از منابع آبی گرمسار در کشاورزی

فرماندار گرمسار با اشاره به اینکه با توجه به سیاست دولت امسال باید سطح زیر کشت در کشور را به دو میلیون هکتار افزایش دهیم، افزود: در شهرستان گرمسار 92درصد از منابع آبی در کشاورزی استفاده می شود که این آمار بر آمار کشوری منطبق است.

علایی مقدم گفت: بیش از57 هکتار گلخانه ها در سطح شهرستان گرمسار استقرار دارد که اگربه ازای هرپنج هزار مترمربع گلخانه سه نفر مشغول به کار شوند، قادر به یک خود اشتغالزایی بزرگ می شویم.

واگذاری 43 هکتار از اراضی سرآبرود به شرکت توسعه و عمران گرمسار

علایی مقدم ادامه داد: به منظور تحقق شعار سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، 43 هکتار از اراضی سرآبرود گرمسار به شرکت توسعه و عمران گرمسار واگذارمی شود.

وی اظهار داشت: در این خصوص جهاد کشاورزی و اداره تعاون شهرستان گرمسار تسهیلات مورد نیاز برای احداث این شهرک گلخانه ای را از طریق بانک توسعه تعاون پیگیری خواهند کرد و در صورت عدم تشکیل شرکت تعاونی توسعه و عمران گرمسار این مصوبات از اعتبار ساقط و جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری ملک مذبور به سایر افراد حقیقی و حقوقی اقدام خواهد کرد.

فرماندار گرمسار از راه اندازی سایت توسعه بخش کشاورزی به عنوان مهمترین عملکرد و آغاز توسعه بخش کشاورزی دانست.