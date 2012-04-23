14هزار بازرس و ناظر در دور دوم انتخابات حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رشید ظهر دوشنبه در نشستی با اصحاب رسانه اظهار کرد: 918 شعبه اخذ رای برای دور دوم انتخابات مجلس در استان پیش بینی شده و 14 هزار نفر نیز به عنوان بازرس، نظارت کننده، مجری و برقراری امنیت مشارکت خواهند کرد.

وی افزود: در دور دوم انتخابات مجلس نهم چهار نامزد حوزه انتخابی حوزه مشهد و کلات که 25 درصد از آرا شرکت کنندگان را کسب نکردند در 15 اردیبهشت ماه به رقابت می پردازند.

رشید همچنین از تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در روز هفتم اردیبهشت خبر داد و افزود: از میان چهارنامزدی که با هم به رقابت می پردازند در نهایت دو نفر به عنوان منتخب به مجلس راه می یابند.

وی با بیان اینکه انتخابات اخیر به لحاظ میزان وقوع تخلفات انتخاباتی جزو کم تخلف ترین انتخابات استان بود، گفت: تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی در تحقق این امر موثر بود.

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: در بررسی صلاحیت کاندیداها ساز و کار مشخصی وجود دارد و به صرف داشتن برچسب هایی چون اصول گرایی و یا اصلاح طلب بودن صلاحیت فرد رد یا تایید نمی شود.



رشید ضمن تشریح مراحل شمارش آرا افزود: هر برگ تعرفه دارای سه بخش شامل ته برگ، قسمت مخصوص نوشتن اسامی نامزدهای مورد نظر و قسمت مخصوص پر شدن از سوی هیئت نظارت است که در هنگام شمارش همخوانی این سه بخش ضروری است.

وی میزان دخالت رایانه در روند اجرای انتخابات را 90 درصد اعلام و تصریح کرد: این امر به معنای امکان آگاهی یافتن از آرای افراد نیست.